Cartofii prăjiți congelați pot fi la fel de buni ca la restaurant. Trucul simplu pe care îl folosesc bucătarii

Cartofii prăjiți sunt unul dintre preparatele simple pe care le pregătim atunci când ne dorim o masă rapidă fără prea mari bătăi de cap. Iar, pentru a face lucrurile și mai simple, mulți oameni apelează direct la cartofii prăjiți congelați. Acum, mai mulți bucătari cu experiență spun cum trebuie pregătiți acești cartofi pentru a fi la fel de buni ca cei de la restaurant.

Cartofii prăjiți sunt ușor de pregătit Foto: Vecteezy

Cartofii prăjiți sunt foarte ușor de pregătit însă, câteodată, ne vom dori ca procesul să fie chiar mai rapid. În astfel de situații, cei mai mulți dintre noi vom apela la varianta cartofilor prăjiți congelați, care se găsesc în mai toate magazinele din țară. Iar, potrivit express.co.uk, dacă ne dorim ca acești cartofi să fie la fel de buni ca cei de la restaurante, trebuie să urmăm câteva sfaturi ingenioase.

Iar primul astfel de sfat ne spune să lăsăm cartofii în apă, înainte de a-i prăji.

„Scufundarea cartofilor congelați în apă la temperatura camerei, timp de cel mult un minut, îndepărtează excesul de amidon de la suprafață și provoacă un șoc termic rapid în momentul gătirii. Scurgerea și scuturarea energică a cartofilor umezi le asprește marginile înmuiate, formând o pastă bogată în amidon care dezvoltă o crustă extra-crocantă și texturată”, spune bucătarul și nutriționistul Mark McShane.

Cum se pregătesc cartofii prăjiți congelați

Chiar și procedura exact opusă poate îmbunătăți calitatea cartofilor prăjiți congelați. Expertul bucătar Kim Woodward spune că ar trebui să scăpăm de excesul de umiditate din cartofi înainte de a-i prăji.

„Cel mai bun sfat al meu pentru a obține cartofi prăjiți congelați cât mai crocanți este să îndepărtezi cât mai multă umezeală de la suprafața lor înainte de a-i băga la cuptor. Șterge bine cartofii prăjiți congelați cu un prosop de hârtie de bucătărie pentru a îndepărta orice urmă de gheață sau exces de umezeală”, spune Woodward.

Textura cartofilor va fi mai bună

Potrivit expertului, eliminarea umezelii va ajuta cartofii să se rumenească ușor și să aibă o textură mai plăcută.

„Este un pas simplu, dar face o diferență reală: mai puțină umezeală înseamnă mai puțin abur, ceea ce permite exteriorului cartofului să se rumenească corespunzător și să formeze acea crustă crocantă, aurie, în timp ce interiorul rămâne ușor”, mai explică acesta.