 Mașinile care vor fi interzise în București din cauza poluării. Restricțiile încep din 2027: „Aerul ne otrăveşte”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Mașinile care vor fi interzise în București din cauza poluării. Restricțiile încep din 2027: „Aerul ne otrăveşte”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bucureștiul se pregătește să aplice măsuri drastice împotriva poluării aerului, sub presiunea directă a normelor și sancțiunilor impuse de Comisia Europeană. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat un plan pe termen mediu prin care vehiculele poluante vor fi eliminate treptat. 

Restricții pentru mașinile poluante în București
Restricții pentru mașinile poluante în București Foto: pexels

Edilul a tras un semnal de alarmă categoric privind calitatea aerului respirat de bucureșteni, subliniind urgența alinierii la practicile celorlalte capitale de pe continent.

„A sosit timpul ca Bucureştiul să intre în clubul oraşelor care fac ceva. Noi nu am făcut nimic. Absolut nimic. Aerul în Bucureşti ne otrăveşte”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu, potrivit Observator.

Calendarul interdicțiilor: eliminare etapizată din 2027 până în 2032

Proiectul Primăriei Generale prevede ca un act normativ concret – o Hotărâre de Consiliu General – să fie elaborat și supus aprobării până la finele anului 2026. Măsurile urmează să intre în vigoare din toamna anului 2027 și să se deruleze pe o perioadă de tranziție de 5 ani:

  • De la 1 noiembrie 2027: Accesul autoturismelor non-euro (aproximativ 80.507 vehicule, reprezentând 3% din parcul auto, fabricate înainte de 1991–1992) va fi interzis complet în zona centrală a Bucureștiului.
  • De la 1 noiembrie 2028: Mașinile non-euro vor avea interdicție totală de circulație pe întreg teritoriul Capitalei, în timp ce autoturismele Euro 1 (circa 1.764 de unități, fabricate înainte de 1995) nu vor mai avea acces în perimetrul central.
  • Etapele ulterioare (Euro 2, 3, 4 și 5): Restricțiile se vor extinde treptat asupra normelor Euro 2, Euro 3 și Euro 4, culminând în anul 2032, când inclusiv autoturismele Euro 5 ar urma să fie interzise în centrul orașului.

Pentru aplicarea strictă a normelor, municipalitatea intenționează să utilizeze sisteme avansate de monitorizare video și echipaje dedicate ale Poliției Locale.

„Eu o să insist prin creșterea capacității de acţiune a Poliției Locale și să putem folosi camere, ca să identifice în trafic automat astfel de maşini. Fără excepţii la instituţiile publice”, a punctat primarul general.

Reacțiile șoferilor: scepticism privind transportul în comun versus nevoia de aer curat

În rândul conducătorilor auto, anunțul a stârnit opinii împărțite. O parte dintre șoferi privesc sceptic fezabilitatea măsurilor, invocând lacunele rețelei publice:

„Nu cred că o să se întâmple, pentru că omul are nevoie să meargă cu maşina şi la noi transportul în comun nu funcţionează”.

De cealaltă parte, sunt voci care consideră măsura firească și necesară pentru descongestionarea traficului: „Ne afectează şi poluarea sonoră şi poluarea chimică. N-ai unde să găseşti parcare sau e foarte aglomerat, astea sunt măsuri luate în alte capitale şi funcţionează, nu e o tragedie că nu vii cu maşina până în centru”.

Ghid de cumpărături

Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani Vedete internaționale
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă de 2.680 mp! La București, proiectul a fost sacrificat pentru parcări. Video www.fanatik.ro
image
O româncă, fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită. Au furat bijuterii de 800.000 euro din vila din Snagov observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori playtech.ro
image
„Belești stelele, CNN! Antena are naționala, dar și-a dat cel mai mare autogol!” Daniel Șendre, opinie dură după ce Pro TV a fost înjurat la o petrecere a rivalilor www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Fosta soție a dictatorului Bokassa
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta Național
foto1 mare jpg
Azi începe stagiunea la Circul Metropolitan. Actorul George Costin, director de 3 luni, ne spune ce spectacole se pot vedea Național
Christa Pike
Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei. Cum au descris momentul: „Își ridica capul” Internațional
sarcina, foto shutterstock jpg
20 de avorturi spontane și un miracol. Povestea unui cuplu care nu a renunțat la dorința de a deveni părinți Fapt divers
FotoJet (58) jpg
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul Național
christa pike dailymail jpg
De ce a eșuat injecția letală în cazul Christei Pike. Substanța care trebuia să-i oprească inima Internațional
Autospeciala de Politie Sursa Politia Romana jpg
O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț, sub privirile copiilor de 4 și 14 ani Național
shutterstock 1109471981 jpg
A fost prins jucând fotbal în concediu medical și a rămas fără serviciu. Decizia surprinzătoare a instanței Fapt divers
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net