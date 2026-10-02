Mașinile care vor fi interzise în București din cauza poluării. Restricțiile încep din 2027: „Aerul ne otrăveşte”

Bucureștiul se pregătește să aplice măsuri drastice împotriva poluării aerului, sub presiunea directă a normelor și sancțiunilor impuse de Comisia Europeană. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat un plan pe termen mediu prin care vehiculele poluante vor fi eliminate treptat.

Restricții pentru mașinile poluante în București Foto: pexels

Edilul a tras un semnal de alarmă categoric privind calitatea aerului respirat de bucureșteni, subliniind urgența alinierii la practicile celorlalte capitale de pe continent.

„A sosit timpul ca Bucureştiul să intre în clubul oraşelor care fac ceva. Noi nu am făcut nimic. Absolut nimic. Aerul în Bucureşti ne otrăveşte”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu, potrivit Observator.

Calendarul interdicțiilor: eliminare etapizată din 2027 până în 2032

Proiectul Primăriei Generale prevede ca un act normativ concret – o Hotărâre de Consiliu General – să fie elaborat și supus aprobării până la finele anului 2026. Măsurile urmează să intre în vigoare din toamna anului 2027 și să se deruleze pe o perioadă de tranziție de 5 ani:

De la 1 noiembrie 2027: Accesul autoturismelor non-euro (aproximativ 80.507 vehicule, reprezentând 3% din parcul auto, fabricate înainte de 1991–1992) va fi interzis complet în zona centrală a Bucureștiului.

Accesul autoturismelor non-euro (aproximativ 80.507 vehicule, reprezentând 3% din parcul auto, fabricate înainte de 1991–1992) va fi interzis complet în zona centrală a Bucureștiului. De la 1 noiembrie 2028: Mașinile non-euro vor avea interdicție totală de circulație pe întreg teritoriul Capitalei, în timp ce autoturismele Euro 1 (circa 1.764 de unități, fabricate înainte de 1995) nu vor mai avea acces în perimetrul central.

Mașinile non-euro vor avea interdicție totală de circulație pe întreg teritoriul Capitalei, în timp ce autoturismele Euro 1 (circa 1.764 de unități, fabricate înainte de 1995) nu vor mai avea acces în perimetrul central. Etapele ulterioare (Euro 2, 3, 4 și 5): Restricțiile se vor extinde treptat asupra normelor Euro 2, Euro 3 și Euro 4, culminând în anul 2032, când inclusiv autoturismele Euro 5 ar urma să fie interzise în centrul orașului.

Pentru aplicarea strictă a normelor, municipalitatea intenționează să utilizeze sisteme avansate de monitorizare video și echipaje dedicate ale Poliției Locale.

„Eu o să insist prin creșterea capacității de acţiune a Poliției Locale și să putem folosi camere, ca să identifice în trafic automat astfel de maşini. Fără excepţii la instituţiile publice”, a punctat primarul general.

Reacțiile șoferilor: scepticism privind transportul în comun versus nevoia de aer curat

În rândul conducătorilor auto, anunțul a stârnit opinii împărțite. O parte dintre șoferi privesc sceptic fezabilitatea măsurilor, invocând lacunele rețelei publice:

„Nu cred că o să se întâmple, pentru că omul are nevoie să meargă cu maşina şi la noi transportul în comun nu funcţionează”.

De cealaltă parte, sunt voci care consideră măsura firească și necesară pentru descongestionarea traficului: „Ne afectează şi poluarea sonoră şi poluarea chimică. N-ai unde să găseşti parcare sau e foarte aglomerat, astea sunt măsuri luate în alte capitale şi funcţionează, nu e o tragedie că nu vii cu maşina până în centru”.