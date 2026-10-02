Ce pot face pasagerii AnimaWings după anularea zborurilor? „Oare aveți vreo baghetă magică?"

Anunțul AnimaWings privind suspendarea zborurilor până pe 25 octombrie a provocat un val de nemulțumiri în rândul pasagerilor. Oamenii spun că au aflat din scurt că nu mai pot pleca la destinație și că, în unele cazuri, nu reușesc să primească răspunsuri de la companie. Pe rețelele de socializare au apărut inclusiv mesaje ale unor persoane care spun că au fost nevoite să-și anuleze planurile.

Zborurile AnimaWings, anulate din scurt Foto: Facebook

Pasagerii, revoltați: „Nimeni de la AnimaWings nu îmi răspunde”

Anularea zborurilor i-a prins pe mulți pasageri cu planurile deja făcute, iar acum oamenii încearcă să găsească soluții și să afle ce se întâmplă cu banii plătiți pe bilete. Pe rețelele de socializare, reacțiile nu au întârziat să apară, iar unii pasageri spun că încearcă fără succes să ia legătura cu reprezentanții companiei: „Zborul a fost anulat, stau în apel așteptare, nimeni de la AnimaWings nu îmi răspunde la apel. Oare aveți vreo baghetă magică prin care să răspundă cineva?”.

Un alt mesaj care a stârnit reacții pe rețelele de socializare a fost acesta: „Salut tuturor! Concertul Guts&Grace la The Pub din 03.10 nu se mai ține! După cum probabil ați aflat AnimaWings compania cu care trebuia să zburăm a dat faliment. Am încercat să cumpărăm alte bilete de avion la alte companii dar pentru că timpul este scurt nu am găsit din păcate nicio altă variantă. Ne pare foarte rău, dar asta este realitatea. Sper să revenim într-un timp apropiat. O zi frumoasă”.

Ce a transmis AnimaWings pasagerilor

Compania susține că măsura este temporară. „Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor şi minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis recent reprezentanţii AnimaWings.

Compania a anunțat pe 30 septembrie că a inițiat procedura de reorganizare judiciară, explicând că vrea să acceseze cadrul legal necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor. Compania a pus situația pe seama problemelor tehnice repetate ale flotei, care au afectat disponibilitatea aeronavelor și, în lanț, activitatea operațională, comercială și financiară.

„Decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilităţii aeronavelor şi, implicit, asupra activităţii operaţionale, comerciale şi financiare a companiei. Acestora li s-au adăugat presiunile unui context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită şi creşterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial”, a precizat compania.

Ce pot face pasagerii care au rămas fără zbor

Pasagerii afectați trebuie să verifice mai întâi statusul rezervării și să urmărească mesajele transmise de companie, inclusiv în folderul de spam. În cazul anulării unui zbor, regulile europene prevăd, în funcție de situație, posibilitatea de a alege între rambursarea biletului și redirecționarea către destinația finală.

În cazul în care pasagerul alege redirecționarea și trebuie să aștepte, compania poate avea obligația de a asigura asistență, inclusiv mâncare și băuturi, comunicare și, dacă este necesară plecarea în ziua următoare, cazare și transport între aeroport și hotel. În anumite condiții, pasagerii pot avea dreptul și la compensații de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțele anulării.

Cei care sunt deja în aeroport și trebuie să suporte cheltuieli rezonabile ar trebui să păstreze bonurile și facturile. De asemenea, este recomandat să fie păstrate rezervarea, biletul, cartea de îmbarcare, mesajele privind anularea și toate conversațiile purtate cu operatorul.

„Seamănă cu parcursul Blue Air”

Situația actuală readuce în discuție cazul Blue Air, companie care a încetat să mai opereze zboruri în septembrie 2022. Ulterior, Tribunalul București a deschis procedura generală de insolvență în martie 2023. Procedura Blue Air a evoluat ulterior spre faliment. În iulie 2025 a fost anunțată intrarea companiei în faliment, după ce nu a fost identificat un investitor pentru continuarea activității.

În 2026, procedura judiciară încă generează dosare, contestații și demersuri legate de valorificarea activelor și creanțe. Pentru pasagerii care au rămas cu bani de recuperat după prăbușirea Blue Air, situația a demonstrat că existența unui drept la rambursare nu înseamnă automat și recuperarea rapidă a banilor. ANPC a explicat încă din 2023 că persoanele afectate trebuiau să depună cereri de admitere a creanțelor în procedura de insolvență pentru a încerca recuperarea sumelor plătite pentru bilete.

„Rămâne de văzut!"

Situația Blue Air a fost readusă în discuție și pe rețelele de socializare. Un utilizator Facebook a scris pe pagina sa: „Rămâne de văzut. Ce s-a întâmplat seamănă cu parcursul Blue Air. Acum deja 2 avioane s-au întors la compania de leasing, iar până în 25 octombrie, când sunt anulate zborurile, se pot întâmpla multe evenimente neprevăzute asupra cărora AnimaWings nu are niciun control (cum ar fi revocarea certificatului de navigabilitate)".

Explicăm clar faptul că deocamdată compania nu a anunțat încetarea activității. Din contră, mesajul oficial este că suspendarea este temporară și că obiectivul reorganizării judiciare este continuarea operațiunilor. Rămâne, însă de văzut câți dintre pasagerii afectați își vor putea recupera rapid banii.