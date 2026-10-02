Român de 16 ani, arestat în Spania. Ar fi fost liderul unei grupări de hackeri care a atacat 1.000 de ținte

Un adolescent român de 16 ani a fost arestat în Alicante, Spania, fiind suspectat că a ocupat un rol important în gruparea internațională de hackeri KillSec, implicată în aproximativ 1.000 de atacuri cibernetice. Tânărul, considerat unul dintre administratorii rețelei, ar fi coordonat activități infracționale încă de la vârsta de 12 ani.

Un adolescent român a fost arestat în Spania Foto: arhiva Click!

Operațiunea internațională, desfășurată în mai multe țări europene, a dus la trei arestări și la ridicarea unor servere și a peste 110 terabytes de date furate.

Adolescentul a fost reținut în Alicante, în cadrul operațiunii KillSwitch, care a vizat destructurarea grupării KillSec. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi avut un rol central în administrarea rețelei și în organizarea atacurilor informatice. Tânărul locuia împreună cu mama sa și petrecea mare parte din timp în fața calculatorului. Și femeia a intrat în atenția autorităților, fiind vizată de investigație.

În cadrul operațiunii, polițiștii au efectuat opt percheziții în Spania, Grecia, Marea Britanie și România. Au fost ridicate echipamente informatice și servere, iar anchetatorii au identificat cel puțin 110 terabytes de date sustrase în urma atacurilor.

Cum funcționa gruparea de hackeri KillSec

Membrii KillSec atacau sisteme informatice, furau date confidențiale și solicitau răscumpărări pentru a nu le publica. Informațiile obținute erau, de asemenea, comercializate către terți. Gruparea își punea la dispoziție platforma de atacuri și altor persoane, care o puteau închiria pentru propriile activități.

„Pe lângă propriile atacuri, închiriau platforma și unor terțe părți”, au explicat surse din cadrul Diviziei de Investigații Criminale (DIC) a Mossos d'Esquadra (poliția catalană), potrivit El Pais.

Anchetatorii au stabilit că rețeaua ar fi folosit și instrumente de inteligență artificială pentru a-și eficientiza activitatea. Printre victimele atacurilor s-au numărat companii și instituții din Spania și Belgia. Datele furate ar fi fost folosite pentru șantaj sau vândute pe piața ilegală.

Operațiunea KillSwitch a vizat identificarea membrilor rețelei și destructurarea infrastructurii informatice folosite în atacuri. Acțiunile coordonate ale autorităților din mai multe state au dus la trei arestări și la confiscarea unor echipamente care ar putea furniza probe importante în anchetă.

Un român de 24 de ani, reținut de DIICOT

În România, procurorii DIICOT au reținut un bărbat de 24 de ani, suspectat că a făcut parte din gruparea KillSec și a participat la activități infracționale transfrontaliere. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit obținerea unor câștiguri financiare prin furtul și vânzarea datelor informatice.

„Din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, o persoană, de 24 de ani, împreună cu alți membri, ar fi acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec, în scopul obținerii unor sume de bani din «furtul de date informatice» și vânzarea lor către terți interesați.(..)

La data de 30 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea persoanei de 24 de ani. Astăzi (n.r. 1 octombrie 2026), a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile”.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a rolului fiecărui suspect. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.