Un român a venit în Italia pentru o nuntă și a fost arestat. Greșeala care l-a ținut 39 de zile după gratii

Un român care s-a întors în Italia pentru a participa la o nuntă a ajuns în închisoare fără să știe că era căutat de poliție. Bărbatul venise din România împreună cu familia și își rezervase o cameră la un hotel din Padova. Introducerea datelor sale în baza de date a unității de cazare a declanșat însă o alertă, iar autoritățile au fost informate.

Închisoare Foto: Istock

Forțele de ordine l-au localizat în zorii zilei de 5 iulie și l-au arestat. Ulterior, s-a stabilit că situația juridică a bărbatului fusese afectată de o eroare de notificare. Mandatul de arestare fusese transmis unui avocat care nu îl mai reprezenta, potrivit Il Pescara.

A fost arestat după ce s-a cazat la hotel

Bărbatul se afla în Italia pentru a lua parte la o nuntă care avea loc la Padova. Era însoțit de familia sa și, fără să știe că figurează ca fiind căutat, făcuse o rezervare la un hotel.

Procedura de înregistrare a datelor la hotel a dus la declanșarea alertei. După ce forțele de ordine au fost anunțate, polițiștii l-au găsit pe român în dimineața zilei de 5 iulie și l-au reținut.

Bărbatul avea o condamnare definitivă în Italia, pronunțată în 2018. El fusese condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de extorcare și vătămare corporală.

Durata pedepsei îi permitea, însă, să beneficieze de suspendarea pentru 30 de zile a ordinului de încarcerare. În această perioadă, condamnatul putea solicita aplicarea unei măsuri alternative la detenție.

Mandatul a ajuns la avocatul greșit

Problemele au început în iulie 2019, când Procuratura din Teramo a emis ordinul de executare a pedepsei, împreună cu decretul de suspendare.

Documentele nu au fost însă transmise avocatului care îl reprezenta pe român, ci unui alt apărător. Acesta fusese implicat doar în prima etapă a procedurii și nu mai avea legături cu bărbatul condamnat.

În aceste condiții, românul nu a fost informat despre situația sa juridică și nu a avut posibilitatea să formuleze, în intervalul prevăzut, o cerere pentru o măsură alternativă la închisoare.

Între timp, autoritățile nu au mai reușit să îl găsească. Actele au fost transmise unui avocat din oficiu, care a depus totuși o solicitare ca bărbatul să fie încredințat în probațiune serviciilor sociale.

Tribunalul din Italia a respins cererea, motivul fiind tocmai faptul că românul era considerat de negăsit. Ulterior, suspendarea ordinului de încarcerare a fost revocată, iar acest lucru a făcut posibilă executarea pedepsei.

A fost eliberat după 39 de zile

După ce românul a fost arestat, avocatul său a sesizat Tribunalul din Teramo. Apărarea a susținut că bărbatului nu îi fusese comunicată situația juridică și, prin urmare, acesta nu avusese posibilitatea de a cere în timp util o măsură alternativă la detenție.

Judecătoarea italiană a admis argumentele apărării. Notificarea transmisă avocatului greșit a fost considerată o încălcare a dreptului la asistență juridică, iar ordinul emis în iulie 2019 a fost declarat nul.

În urma deciziei, românul a fost eliberat după ce petrecuse 39 de zile în închisoare.

Ordinul de reținere urmează să fie emis din nou, de această dată împreună cu o suspendare simultană. Procedura îi va permite persoanei condamnate să depună cererile pe care anterior nu a avut posibilitatea să le formuleze.