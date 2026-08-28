Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat

Doi români, în vârstă de 19 și 28 de ani, au ajuns pe mâinile polițiștilor după ce o femeie în vârstă de 38 de ani, de origine britanică, i-a acuzat de viol. Incidentul a avut loc într-o cameră de hotel din zona Laganas, Zakynthos.

Români arestați în Grecia după ce au violat o femeie. Foto: magnific.com

În acest caz, presa elenă susține că există o filmare care confirmă pe deplin cele întâmplate, însă nu se știe cine a realizat-o.

Femeie violată în Zakynthos de doi români

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții de marți, 25 august, într-o cameră de hotel din Laganas. Femeia de origine britanică a fost cea care a și alarmat autoritățile. Ulterior, s-a deschis o anchetă, iar cei doi români de 19 și 28 de ani au fost arestați, conform medlabnews.gr.

Ziarul „Imera” din Zakynthos, care a publicat primul cazul, a relatat că există o înregistrare video care ar fi susținut plângerile femeii. Cele două persoane arestate au fost duse la Parchet, iar cazul se află acum în instanță.

Publicațiile britanice, inclusiv The Sun și Mirror, susțin că momentul violului ar fi fost filmat chiar de cei doi bărbați. Cu toate acestea, până în prezent, informațiile din presa elenă confirmă existența unei înregistrări video legate de caz, dar nu cu certitudine cine a înregistrat-o.

Polițiștii din Grecia se confruntă des cu astfel de cazuri

La începutul acestei luni, polițiștii din Zakynthos a fost nevoită să respingă acuzațiile potrivit cărora nu ar investiga cazurile de viol în care sunt victime turiști, după ce sindicatul angajaților din spitale a acuzat autoritățile de o aplicare superficială a legii.

Oamenii legii au anunțat că în aproximativ trei luni au fost raportate trei incidente de acest fel, pentru care au fost urmate toate procedurile prevăzute și s-au efectuat două arestări.

În schimb, Michalis Giannakos, președintele sindicatului angajaților din spitale POEDIN, a susținut că unitățile medicale au înregistrat o creștere uriașă a numărului de turiste atacate, personalul fiind încărcat cu astfel de cazuri. Giannakos a subliniat că personalul a trebuit să se ocupe de opt cazuri de viol într-o perioadă de trei săptămâni, conform Daily Mail.

Tot el a declarat presei locale că, deși poliția a fost informată după ce femeile au fost examinate de medici, nu au fost intentate plângeri, deoarece victimele nu au depus plângeri oficiale și nu au dezvăluit identitatea agresorilor.

„Suntem dedicați investigării fiecărui raport, protejării victimelor și informării credibile a opiniei publice, exclusiv pe baza datelor oficiale și confirmate”, se arată în răspunsul polițiștilor.

Două tinere de 18 ani, violate în Zakynthos

La începutul acestei luni, poliția a demarat o anchetă cu privire la acuzațiile conform cărora un lucrător din domeniul turismului a violat două femei britanice pe insula Zakynthos .

Femeile, ambele în vârstă de 18 ani, au declarat poliției că l-au întâlnit pe bărbat în timpul unei călătorii la Zakynthos și au mers la spital pentru tratament și examinare în urma presupusului atac.

De asemenea, și-au sunat familiile cu privire la această problemă. Aflând despre presupusul atac, mama uneia dintre femei a zburat în Grecia și l-a găsit pe acuzat la locul său de muncă. Situația a degenerat rapid, iar mama l-a atacat, fiind nevoie de intervenția poliției. Ofițerii investighează acum acuzațiile, iar ancheta este în curs de desfășurare, conform sursei citate.