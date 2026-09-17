„Muzele lui Brâncuși”, expoziție eveniment care deschide Art Safari 2026. Piața Amzei devine centrul cultural al României

Cel mai iubit eveniment dedicat artei din România, Art Safari, își redeschide porțile în Capitală, începând de vineri, 18 septembrie, în galeria din strada Amzei, nr. 13. Click! vă recomandă vedeta noului sezon, o expoziție despre Brâncuși și „muzele care i-au influențat creația”. Evenimentul poartă semnătura celebrei Doina Lemny, una dintre puținele voci care fac liniște atunci când vorbesc despre sculptorul emblemă al României.

Ce aduce nou expoziția Brâncuși de la Art Safari 2026

„Peste 200 de lucrări, dintre care 100 semnate de Brâncuși - filme, fotografii, scrisori, desene niciodată expuse în România și trei sculpturi excepționale - spun povestea legăturii dintre artist și femeile care i-au marcat una dintre cele mai fertile perioade de creație”, a prefațat Doina Lemny expoziția.

Doina Lemny a scris o carte despre muzele lui Brâncuși. Foto: Art Safari Foto: Foto: Art Safari

Despre „Brâncuși și muzele sale”, Doina Lemny a scris o carte celebră în toată lumea și publicată în Franța în 2023. Ea a lucrat mai bine de două decenii la Centrul Pompidou din Paris, unde a coordonat fondul de arhivă Brâncuși.

Printre muzele evocate și ale căror chipuri și povești sunt aduse în fața publicului se numără: baroana Renée Irana Frachon (modelul Muzei adormite), Margit Pogany (modelul Drei Pogany), Lizica și Irina Codreanu, artista și scriitoarea Nancy Cunard, poeta Mina Loy, dansatoarele Marthe Lebherz, Florence Meyer, Marina Saliapin, precum și ultima parteneră a artistului, pianista britanică Vera Moore.

De asemenea în spațiul din Piața Amzei, privitorul va găsi o colecție inedită dar originală de corespondențe, afișe, documente personale și obiecte care le-au aparținut acestor femei. Unele provin din colecții importante precum Victoria & Albert Museum din Londra sau Nouveau Musée National de Monaco.

Chiar și pozele cu operele lui Brâncuși uimesc și încântă. Foto: Art Safari Foto: Foto: Art Safari

Pozele cu Brâncuși, comoara secretă de la Universitatea de Artă din Cluj

În premieră mondială, într-o expoziție, este adus un ansamblu inedit de 40 de fotografii de Brâncuși, aflat în colecția Universității de Arte și Design din Cluj, care celebrează 100 de ani de la înființare. Este cel mai valoros fond de imagini cu marele sculptor, după cel deținut de Centre Pompidou din Paris.

„Faptul că lucrările sunt parte din arhivă este o mare onoare, pe care o vom celebra din nou cu ocazia Centenarului Universității de Arte și Design: 100 de ani de învățământ superior artistic la Cluj. E un moment esențial în care această colecție importantă va fi prezentată în fața publicului larg. Suntem încântați de implicarea instituției noastre în cadrul Art Safari New Museum – un proiect cultural de înaltă ținută”, a declarat Liviu Florian Ștefan, rectorul Universității de Arte din Cluj.

Expoziția „Muzele lui Brâncuși” de la Art Safari este unul dintre evenimentele lui 2026 Foto: Foto: Art Safari

Brâncuși, pasionat de fotografie

Cele 40 de fotografii inedite din arhiva universității clujene acoperă o bună parte din creația pariziană a lui Brâncuși, de la începuturile sale și până în anii 1930. Artistul obișnuia să facă mai multe poze după aceleași clișee, pe care le oferea prietenilor, colecționarilor și revistelor. Conform Doinei Lemny, pasiunea lui Brâncuși pentru imagine nu a pornit din fotografia artistică, ci din nevoia de a-și documenta propriile sculpturi.

Cu timpul, a ajuns la un nivel profesionist în fotografie, iar apoi și-a cumpărat și un aparat de filmat, pentru a explora un domeniu absolut nou la acea vreme: filmul. Cele mai cunoscute pelicule realizate de Brâncuși surprind dansatoare performând în atelierul său, printre sculpturi.

Art Safari 2026 înseamnă 8 expoziții pe diferite teme și toate pot fi văzute achitând 75 de lei. Pentru elevi și studenți biletul costă 60 de lei.