„Este mai mică decât o pisică de casă”. O nouă specie de felină, descoperită după mai bine de 100 de ani. Doar două exemplare mai trăiesc în lume

Natura reușește să surprindă chiar și în ziua de astăzi. Cu ajutorul analizei genetice, oamenii de știință au reușit să identifice, pentru prima oară în ultimul secol, o nouă specie de felină. Este vorba despre o pisică sălbatică din Bolivia, iar experții spun că nu există decât două exemplare în viață.

Pisica a fost găsită în Bolivia Foto: Instagram

O nouă specie de felină a fost identificată în zona pădurii tropicale Yungas, din Bolivia. Noua specie poartă numele științific de Leopardus tilcayo și este un tip de pisică-tigru de mici dimensiuni, cu pete. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor de la Live Science, a fost identificată și o subspecie a unei alte specii de pisică-tigru, denumită Leopardus tigrinus antisuyo, care trăiește în Peru.

Până acum, noua specie de felină era considerată a fi o pisică-tigrină nordică, cu numele de Leopardus tigrinus. Cu toate acestea, noile analize genetice au arătat că specia L. tylcayo s-a desprins de celelalte specii din genul Leopardus acum 1,4 milioane de ani.

O nouă specie de felină a fost descoperită în Bolivia

Felina din Bolivia devine, astfel, prima nouă specie de felină identificată în ultimul secol. Ultima astfel de descoperire a fost făcută tocmai în anul 1923 și era vorba despre pisica pampasului uruguayan.

Numele științific pe care noua felină îl poartă face referire la termenul pe care localnicii din Bolivia îl folosesc pentru a denumi animalul, tilcayo.

Numai două exemplare au fost identificate

Este o felină de talie mică Foto: Instagram

Până acum nu au fost descoperite decât două exemplare din această specie. Una dintre feline se află deja în captivitate, în timp ce cealaltă a fost fotografiată în natură și, între timp, a fost capturată de cercetători.

Pisicile au o talie mică, iar greutatea lor totală este cuprinsă între 1,5 și 2 kilograme. Fără coadă, ele au o lungime de aproximativ 50 de centimetri, însă la aceasta se mai adaugă o coadă de 25 de centimetri.

Astfel, experții spun că grupul colectiv de pisici-tigră conține cinci specii, nu patru, cum se credea până acum. Este vorba despre L. guttulus, L. emiliae, L. pardinoides, L. tigrinus și L. tilcayo.

„Este mai mică decât o pisică de casă”, a spus biologul Paola Nogales-Ascarrunz.