 5 alimente și băuturi aparent banale care pot afecta ficatul. Ce avertizează specialiștii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

5 alimente și băuturi aparent banale care pot afecta ficatul. Ce avertizează specialiștii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta este crucială pentru a ne menține o stare generală de sănătate cât mai bună. Cu toate acestea, cu toții mâncăm sau bem ocazional lucruri care sunt, în mod tradițional, considerate a fi nesănătoase. Însă, este important să nu consumăm aceste cinci lucruri în exces, deoarece vor fi foarte nocive pentru ficat.

Carnea procesată trebuie evitată
Carnea procesată trebuie evitată Foto: Arhivă

Indiferent de cât de mult am încerca să nu ne abatem de la dieta noastră, cu toții apelăm la gustări sau băuturi nesănătoase din când în când. Cheia unui stil de viață cu adevărat sănătos este moderația, iar chiar și atunci când servim astfel de produse, este important să nu o facem în exces.

Potrivit EatingWell, aceste cinci alimente aparent banale pot fi extrem de nocive pentru sănătatea ficatului nostru.

Sucurile carbogazoase

Aceste sucuri sunt foarte populare, dar conținutul ridicat de zahăr le face foarte periculoase pentru ficat.

„Băuturile îndulcite cu zahăr, bogate în fructoză adăugată, pot stimula producerea de grăsime în ficat, provocând inflamație și rezistență la insulină, ceea ce crește riscul de apariție a bolii ficatului gras”, avertizează medicul Whitney Stuart.

Cartofii prăjiți

Cartofii prăjiți sunt unul dintre cele mai populare preparate din întreaga lume, mai ales datorită faptului că se prepară rapid și ușor. Din păcate, atunci când sunt consumați în exces, cartofii prăjiți devin periculoși pentru ficat.

Alimentele bogate în amidon care sunt prăjite pot conține compuși nocivi care apar din cauza temperaturilor înalte, cum ar fi acrilamida. Deși dovezile clinice nu sunt concludente, studiile de laborator și cele pe animale sugerează că expunerea regulată crește inflamația și stresul oxidativ și favorizează acumularea de grăsime la nivelul ficatului.

Carnea procesată

Nici carnea procesată nu ar trebui consumată în exces, potrivit experților.

„Carnea ultraprocesată, precum baconul, cârnații, crenvurștii și mezelurile, poate afecta negativ sănătatea ficatului”, avertizează nutriționista Lauren Manaker.

Pâinea albă

Această pâine este una dintre cele mai comune și mai populare sortimente din întreaga lume, dar poate fi periculoasă pentru ficat. Din acest motiv, experții avertizează că ar trebui consumată cu moderație.

Alcool

Alcoolul va fi foarte nociv pentru ficat, mai ales dacă consumăm băuturi alcoolice de-a lungul unei perioade îndelungate.

Deși un pahar sau două pot părea inofensive, orice cantitate de alcool solicită ficatul și îl expune la toxine. Cercetările au arătat că un consum de aproximativ 2 până la 3,5 băuturi standard pe zi, timp de cinci ani, poate duce la apariția bolii hepatice asociate consumului de alcool.

Ghid de cumpărături

banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
Serghei Mizil, norocos în privința cazării la Asia Express
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță” Vedete românești
image
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat adevarul.ro
image
Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații” adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul halucinant pentru care este înjurat de galeria lui Dinamo: „Este ireal! Asta e România” - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Un complex de "lux" de lângă București are un drum unic, de sat. De ce nu poate fi modernizat observatornews.ro
image
Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro www.antena3.ro
image
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” as.ro
image
Vine frigul în România. Zonele în care se anunță lapoviță și ninsori. Temperaturile scad chiar și cu 15 grade playtech.ro
image
Dacă Gică Hagi ar fi fost Jurgen Klopp! Cum ar fi arătat cele două loturi ale „tricolorilor” pentru duelurile din Liga Națiunilor - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte, bucățică ruptă din William. Cu ochii Dianei și atitudinea Elisabetei, pe singura fiică a viitorului rege o așteaptă un viitor interesant okmagazine.ro
image
Fratele Prințesei Diana a „programat în mod deliberat” atacul asupra Regelui Charles. Totul ar fi din cauza lui Harry și Meghan okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
silvia lungu1 jpeg
Alertă în Grecia după dispariția unei românce. Silvia Lungu nu mai este de găsit. Ultimul loc în care a fost văzută Național
Siegfried Muresan
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Cu cine este căsătorit și ce avere are Național
Grădinărit ecologic Sursa Pixabay com jpg
Ce trebuie să plantezi până la finalul lunii septembrie. Curtea ta va arăta incredibil la primăvară Fapt divers
grecia png
Ce caută mii de blocuri de beton pe fundul mării în Grecia. Peste 6.000 au fost scoase din apă Internațional
cereale integrale pexels jpg
Majoritatea oamenilor trebuie să mănânce mai multe cereale integrale. De ce le recomandă medicii Fapt divers
index webp
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL este propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan Național
Bootsie Darrington record disney guinness jpg
La 3 anișori, a bifat toate parcurile Disney! Bootsie Darrington a ajuns în Cartea Recordurilor Fapt divers
politie italia jpg
Schema ingenioasă pusă la cale de un român în Italia. A clonat zeci de carduri de carburant ale Poliției Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net