5 alimente și băuturi aparent banale care pot afecta ficatul. Ce avertizează specialiștii

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta este crucială pentru a ne menține o stare generală de sănătate cât mai bună. Cu toate acestea, cu toții mâncăm sau bem ocazional lucruri care sunt, în mod tradițional, considerate a fi nesănătoase. Însă, este important să nu consumăm aceste cinci lucruri în exces, deoarece vor fi foarte nocive pentru ficat.

Carnea procesată trebuie evitată Foto: Arhivă

Indiferent de cât de mult am încerca să nu ne abatem de la dieta noastră, cu toții apelăm la gustări sau băuturi nesănătoase din când în când. Cheia unui stil de viață cu adevărat sănătos este moderația, iar chiar și atunci când servim astfel de produse, este important să nu o facem în exces.

Potrivit EatingWell, aceste cinci alimente aparent banale pot fi extrem de nocive pentru sănătatea ficatului nostru.

Sucurile carbogazoase

Aceste sucuri sunt foarte populare, dar conținutul ridicat de zahăr le face foarte periculoase pentru ficat.

„Băuturile îndulcite cu zahăr, bogate în fructoză adăugată, pot stimula producerea de grăsime în ficat, provocând inflamație și rezistență la insulină, ceea ce crește riscul de apariție a bolii ficatului gras”, avertizează medicul Whitney Stuart.

Cartofii prăjiți

Cartofii prăjiți sunt unul dintre cele mai populare preparate din întreaga lume, mai ales datorită faptului că se prepară rapid și ușor. Din păcate, atunci când sunt consumați în exces, cartofii prăjiți devin periculoși pentru ficat.

Alimentele bogate în amidon care sunt prăjite pot conține compuși nocivi care apar din cauza temperaturilor înalte, cum ar fi acrilamida. Deși dovezile clinice nu sunt concludente, studiile de laborator și cele pe animale sugerează că expunerea regulată crește inflamația și stresul oxidativ și favorizează acumularea de grăsime la nivelul ficatului.

Carnea procesată

Nici carnea procesată nu ar trebui consumată în exces, potrivit experților.

„Carnea ultraprocesată, precum baconul, cârnații, crenvurștii și mezelurile, poate afecta negativ sănătatea ficatului”, avertizează nutriționista Lauren Manaker.

Pâinea albă

Această pâine este una dintre cele mai comune și mai populare sortimente din întreaga lume, dar poate fi periculoasă pentru ficat. Din acest motiv, experții avertizează că ar trebui consumată cu moderație.

Alcool

Alcoolul va fi foarte nociv pentru ficat, mai ales dacă consumăm băuturi alcoolice de-a lungul unei perioade îndelungate.

Deși un pahar sau două pot părea inofensive, orice cantitate de alcool solicită ficatul și îl expune la toxine. Cercetările au arătat că un consum de aproximativ 2 până la 3,5 băuturi standard pe zi, timp de cinci ani, poate duce la apariția bolii hepatice asociate consumului de alcool.