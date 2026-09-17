Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL este propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan l-a propus joi premier pe europarlamerntarul PNL, Siegfried Mureșan. După ce șeful statului a declarat că Siegfried Mureșan a cerut un timp de gândire, europarlamentarul a răspuns imediat pe rețelele de socializare, anunțând că acceptă nominalizarea. Surse politice au anunțat că Mureșan a cerut două ore de gândire președintelui dar Nicușor Dan a decis să nu aștepte și să grăbească lucrurile.

Siegfried Mureșan trebuie acum să strângă o majoritate în Parlament. Foto: adevarul.ro Foto: adevarul.ro

Declarația lui Nicușor Dan

„Am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări, şi această persoană este Siegfried Mureşan.

Am vorbit cu domnul Mureşan şi mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci, domnul Mureşan rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziţia asta, dată fiind configuraţia parlamentară şi dată fiind opţiunile pe care partidele le-au exprimat şi public şi azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.

În orice caz, indiferent de cum o să ieşim din această ecuaţie, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, şi va îndeplini angajamentele şi, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală şi relaţia noastră cu finanţatorii", a spus preşedintele în declaraţia făcută la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu liderii partidelor parlamentare

Timp de șase ore joi, la Palatul Cotroceni, președintele României a avut consultări pentru desemnarea unui nou premier. Iată care a fost programul consultărilor:

09:00 - Partidul Social Democrat (PSD)

09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

10:00 - Partidul Național Liberal (PNL)

10:30 - Uniunea Salvați România (USR)

11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)

12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 - Parlamentarii neafiliați

Cine este Siegfried Mureșan

În vârstă de 44 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin.

A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani. În anul 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European, urmând ca în 2011 să se alăture sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială.

Primul mandat în Parlamentul European l-a câștigat pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune politică fondată de fostul președinte Traian Băsescu. Locul eligibil pentru Parlamentul European l-a obținut grație Elenei Băsescu, după ce fiica fostului președinte nu a mai dorit un mandat în PE. În 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal (PNL), preluând ulterior şi funcția de preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora. El este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg conform digi24.ro.