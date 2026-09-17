 Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL este propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL este propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan l-a propus joi premier pe europarlamerntarul PNL, Siegfried Mureșan. După ce șeful statului a declarat că Siegfried Mureșan a cerut un timp de gândire, europarlamentarul a răspuns imediat pe rețelele de socializare, anunțând că acceptă nominalizarea. Surse politice au anunțat că Mureșan a cerut două ore de gândire președintelui dar Nicușor Dan a decis să nu aștepte și să grăbească lucrurile.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan trebuie acum să strângă o majoritate în Parlament. Foto: adevarul.ro Foto: adevarul.ro

Declarația lui Nicușor Dan

„Am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări, şi această persoană este Siegfried Mureşan.

Am vorbit cu domnul Mureşan şi mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci, domnul Mureşan rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziţia asta, dată fiind configuraţia parlamentară şi dată fiind opţiunile pe care partidele le-au exprimat şi public şi azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.

În orice caz, indiferent de cum o să ieşim din această ecuaţie, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, şi va îndeplini angajamentele şi, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală şi relaţia noastră cu finanţatorii", a spus preşedintele în declaraţia făcută la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu liderii partidelor parlamentare

Timp de șase ore joi, la Palatul Cotroceni, președintele României a avut consultări pentru desemnarea unui nou premier. Iată care a fost programul consultărilor:

09:00 - Partidul Social Democrat (PSD) 

09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 

10:00 - Partidul Național Liberal (PNL) 

10:30 - Uniunea Salvați România (USR) 

11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) 

11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS) 

12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT) 

13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România 

13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România 

14:00 - Parlamentarii neafiliați 

Cine este Siegfried Mureșan

În vârstă de 44 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles.  A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin. 

A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani. În anul 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European, urmând ca în 2011 să se alăture sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială.

Primul mandat în Parlamentul European l-a câștigat pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune politică fondată de fostul președinte Traian Băsescu. Locul eligibil pentru Parlamentul European l-a obținut grație Elenei Băsescu, după ce fiica fostului președinte nu a mai dorit un mandat în PE. În 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal (PNL), preluând ulterior şi funcția de preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora.  El este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg conform digi24.ro. 

Ghid de cumpărături

banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
Scene dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol
#Exclusiv Click!
VideoScene dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol! Mama ei a leșinat la cimitir. S-a chemat Salvarea Vedete românești
image
Accident inexplicabil pe un drum din Cluj. Un tânăr a coborât brusc din mașină şi a traversat printre maşini, fiind izbit în plin adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți” adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB. Video Exclusiv www.fanatik.ro
image
România introduce modelul american de pensii. Care este marele avantaj observatornews.ro
image
Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro www.antena3.ro
image
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol.. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital www.wowbiz.ro
image
Tatăl lui Culiță Sterp, prins în mijlocul protestelor din Piața Victoriei. Ce a pățit acesta www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” as.ro
image
Schimbarea care va apărea pe cupoanele de pensie. Ce ar urma să se întâmple cu facilitățile de transport ale pensionarilor playtech.ro
image
1,5 milioane de euro pe masă pentru Claudiu Petrila! Șucu a dat răspunsul pe loc. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte, bucățică ruptă din William. Cu ochii Dianei și atitudinea Elisabetei, pe singura fiică a viitorului rege o așteaptă un viitor interesant okmagazine.ro
image
Fratele Prințesei Diana a „programat în mod deliberat” atacul asupra Regelui Charles. Totul ar fi din cauza lui Harry și Meghan okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
cereale integrale pexels jpg
Majoritatea oamenilor trebuie să mănânce mai multe cereale integrale. De ce le recomandă medicii Fapt divers
Bootsie Darrington record disney guinness jpg
La 3 anișori, a bifat toate parcurile Disney! Bootsie Darrington a ajuns în Cartea Recordurilor Fapt divers
politie italia jpg
Schema ingenioasă pusă la cale de un român în Italia. A clonat zeci de carduri de carburant ale Poliției Internațional
dorin ionita facebook jpg
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini Național
Podul Rialto din Veneția
Surpriza neplăcută pe care a avut-o o turistă în Veneția. Ce a observat pe nota de plată a unei cafenele: „Nu m-am putut abține să nu râd” Internațional
Design fără titlu (5) png
O femeie a fost la un pas de moarte din cauza unui fir de păr crescut pe sub piele Internațional
image png
Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk Internațional
Familia lui Theo jpg
Copil român de 5 ani, mort după ce a fost uitat ore în șir în mașină. Părinții au fost arestați Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net