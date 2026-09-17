O femeie a fost la un pas de moarte din cauza unui fir de păr crescut pe sub piele

Christy Collins, creatoare de conținut din Marea Britanie, a povestit urmăritorilor săi printr-o serie de videoclipuri prin ce sperietură medicală a trecut. Totul a început după ce s-a ras în zona inghinală și a observat sub piele ceea ce a crezut că este un fir de păr crescut pe sub piele.

Christy Collins Foto: Instagram

Ulterior, în acea zonă a apărut un furuncul de dimensiunea unei bile de gumă. După ce acesta a ajuns la suprafață, Collins l-a stors. În aceeași zi, creatoarea de conținut a avut însă un episod în care și-a pierdut pentru scurt timp vederea și auzul și nu a mai putut merge.

Pe 14 august, ea a publicat un videoclip filmat în timp ce se afla pe patul de spital. Mesajul care însoțea imaginile explica faptul că ceea ce crezuse inițial că este un fir de păr încarnat se dovedise a fi sepsis.

„A fost foarte înfricoșător”, a povestit Collins, explicând că, după episodul în care i s-a făcut rău, a încercat să pună totul pe seama căldurii. A mâncat o tabletă de ciocolată, a băut apă și s-a întors acasă.

Furunculul a continuat să crească și să devină dureros

În zilele care au urmat, problema nu s-a retras. Din contră, umflătura a continuat să se mărească, până când a ajuns, potrivit relatării lui Collins, aproximativ de dimensiunea telefonului ei, scrie people.com.

Zona devenise roșie și fierbinte, iar durerea era atât de puternică încât nu mai putea nici să meargă, nici să stea jos. În același timp, creatoarea de conținut a început să aibă și alte simptome. A povestit că respira cu dificultate, avea dureri de stomac și se simțea amețită.

După mai multe zile, Collins a mers la medic. A primit antibiotice, însă starea ei s-a înrăutățit în ziua următoare. Situația a făcut-o să ajungă de urgență la spital, unde medicii au intervenit chirurgical pentru îndepărtarea chistului.

După operație, Collins a rămas internată timp de cinci zile. A primit tratament intravenos, iar în timpul perioadei petrecute în spital a aflat că dezvoltase sepsis.

A avut nevoie de o nouă rundă de antibiotice

Pe 21 august, Christy Collins a revenit cu detalii despre perioada de recuperare. Ea le-a arătat urmăritorilor cum arăta rana după intervenție și a explicat că aceasta avea aproximativ cinci centimetri lungime și doi centimetri adâncime.

Problemele nu s-au încheiat imediat după operație. Collins a spus că infecția revenise și că trebuia să urmeze din nou un tratament cu antibiotice.

Creatoarea de conținut a vorbit și despre urmele pe care intervenția urma să le lase. Potrivit acesteia, se aștepta să rămână cu o „cicatrice masivă” după operație.

Povestea a fost prezentată de Collins prin mai multe videoclipuri publicate pe rețelele sociale, pe măsură ce trecea prin tratament și recuperare. Astfel, urmăritorii ei au putut afla cum o problemă pe care inițial a considerat-o minoră a ajuns să necesite intervenție chirurgicală și mai multe zile de spitalizare.

În ciuda perioadei dificile prin care a trecut, Collins a reușit să își facă timp și pentru ziua sa de naștere, sărbătorită în aceeași perioadă.