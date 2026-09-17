Unde se găsesc cele mai mici tarife la benzină și motorină joi, 17 septembrie

Șoferii care vor să plătească mai puțin la pompă trebuie să țină cont de zona în care alimentează. Joi, 17 septembrie, prețurile diferă în continuare de la un județ la altul, iar cele mai mici tarife sunt raportate în Dâmbovița.

Benzinărie Foto: Pixabay

Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. Aici, prețul afișat pentru un litru de benzină este de 9,82 lei.

În cazul marilor orașe, Cluj-Napoca este localitatea în care este raportat cel mai mic tarif dintre centrele urbane analizate. Un litru de benzină poate fi cumpărat aici cu 9,89 lei.

Diferențele dintre orașele mari nu sunt foarte mari, însă prețurile nu sunt identice. Pentru șoferi, câțiva bani în minus la fiecare litru pot conta în funcție de cantitatea alimentată.

Cât costă benzina în marile orașe

Datele disponibile pentru joi, 17 septembrie, arată următoarele prețuri minime pentru benzină în principalele orașe din România.

În Cluj-Napoca, litrul de benzină ajunge la 9,89 lei, acesta fiind cel mai redus preț dintre marile centre urbane menționate. La Timișoara, prețul minim este de 9,91 lei pentru un litru.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic tarif indicat este de 9,93 lei/litru. Astfel, între cele cinci mari orașe analizate, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare dintre aceste prețuri este de câțiva bani pe litru.

Situația arată că prețul de la pompă poate fi diferit în funcție de localitate și de stația unde șoferul alege să alimenteze. Cel mai mic tarif la nivel național rămâne însă cel raportat în localitatea Lungulețu, din județul Dâmbovița.

Prețul de 9,82 lei/litru este cel menționat pentru stația Dacma, potrivit informațiilor disponibile în cursul zilei de joi.

Unde este cea mai ieftină motorină

Și în cazul motorinei, cea mai mică valoare indicată de datele publicate de Peco Online se regăsește tot la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Aici, un litru de motorină poate fi cumpărat cu 10,28 lei. În marile orașe, tarifele sunt ceva mai ridicate.

La Timișoara este raportat un preț minim de 10,61 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț indicat pentru motorină este de 10,64 lei/litru.

Prin urmare, și în cazul motorinei, diferențele de preț apar atât între județe, cât și între stațiile din marile centre urbane.

Trebuie ținut cont și de faptul că valorile afișate de platformă sunt actualizate periodic pe parcursul zilei. Din acest motiv, prețul prezentat online poate să difere ușor de cel întâlnit efectiv la pompă. Diferențele pot apărea ca urmare a timpului necesar pentru procesarea și actualizarea informațiilor.

Acciza pentru motorină, redusă temporar

În perioada 16–30 septembrie 2026 este menținută și reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura este aplicată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pentru o tonă.

În intervalul 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Pentru o tonă, nivelul accizei este de 2.489,05 lei.