 Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache
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Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache

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Doliu în comunitatea românilor din Italia. Mircea Vasilache, un bărbat în vârstă de 64 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier produs marți, 6 octombrie, în Cremona. Românul se afla pe motocicletă în momentul în care s-a ciocnit violent cu un camion. Medicii chemați de urgență la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru el.

Mircea Vasilache
Mircea Vasilache Foto: Facebook

Accidentul s-a produs în jurul orei 16.45, pe via Bergamo, în zona Migliaro. Mircea Vasilache, stabilit de mai mulți ani în Cremona, ieșea cu motocicleta de pe un drum lateral atunci când a intrat în coliziune cu un camion care circula pe drumul principal, din direcția Cremona,  notează cremonaoggi.it

Impact violent pe o șosea din Cremona

În urma impactului, bărbatul de 64 de ani a suferit răni incompatibile cu viața. La fața locului au ajuns rapid echipajele serviciului medical de urgență 118, cu o ambulanță și o mașină medicală. Intervenția a fost sprijinită și de pompieri, însă eforturile salvatorilor au fost zadarnice.

Medicii au constatat decesul lui Mircea Vasilache la locul accidentului.

Și șoferul camionului, un bărbat în vârstă de 42 de ani, a fost evaluat de cadrele medicale. Acesta era vizibil afectat de tragedia produsă pe șosea.

În urma accidentului, circulația pe via Bergamo a fost oprită pentru ca autoritățile să poată face cercetările necesare și să stabilească exact cum s-a produs coliziunea. În zonă s-au format cozi lungi, iar traficul a fost deviat.

La locul tragediei s-a aflat și comandantul Ettore Guidone, care a urmărit operațiunile și reconstituirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Ancheta este desfășurată de Poliția Rutieră din Cremona, iar oamenii legii încearcă să stabilească dinamica exactă a impactului dintre motocicletă și camion.

Mircea Vasilache, membru al Ansamblului Trăistuța

Vestea morții lui Mircea Vasilache a provocat o puternică emoție în comunitatea românească din Cremona. Bărbatul era implicat în activitatea Asociației Ansamblul Trăistuța APS, unde ocupa funcția de consilier și era cunoscut și pentru pasiunea sa pentru dans.

Mircea Vasilache ajunsese în Italia în anul 1999, iar în urmă cu aproximativ trei ani se alăturase familiei Ansamblului Trăistuța. Pentru membrii asociației, dispariția sa reprezintă o pierdere profundă.

Ecaterina Pislariu, președinta Asociației Ansamblul Trăistuța APS, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Mircea a ajuns în Italia în 1999 și, de aproximativ trei ani, făcea parte din familia noastră din cadrul Asociației Ansamblul Trăistuța, unde ocupa funcția de consilier și era, de asemenea, un dansator pasionat.

Prin prezența sa, implicarea și pasiunea sa, a contribuit la viața și activitățile asociației, lăsând o amintire care va rămâne în inimile tuturor. În acest moment de durere imensă, suntem alături cu afecțiune de soția Elisabeta Vasilache și de întreaga familie, transmițând cele mai sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l primească în lumina Sa și să-i ofere odihnă veșnică”, a transmis Ecaterina Pislariu.

Și Ansamblul Trăistuța a publicat pe Facebook un mesaj de condoleanțe, după moartea celui care făcea parte din organizație și se implica în activitățile acesteia.

Investigația Poliției Rutiere continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

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