Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit, din nou împreună! Ce ar fi făcut după ce au luat masa în doi

Povestea dintre Ruxandra Luca și medicul chirurg căsătorit despre care s-a vorbit intens la începutul anului pare să nu se fi încheiat. La aproximativ opt luni după episodul care a atras atenția publicului, cei doi au fost din nou surprinși împreună, de această dată în București.

Ruxandra Luca Foto: arhivă/instagram

Prezentatoarea și medicul au petrecut mai multe ore împreună într-o duminică de octombrie. Întâlnirea a început la un restaurant din zona Mântuleasa și a continuat cu o deplasare către un apartament închiriat în regim Airbnb. Ulterior, cei doi au plecat separat, după câteva ore petrecute în locația respectivă.

O nouă întâlnire, la câteva luni după scandal

În februarie 2026, Ruxandra Luca și medicul chirurg au fost fotografiați împreună într-o mașină, într-o parcare de benzinărie de pe Virtuții. Episodul a provocat numeroase reacții în zona mondenă, iar vedeta Antena 1 s-a retras pentru o perioadă din atenția publică.

Ulterior, aceasta și-a făcut profilul de Instagram privat și a trecut printr-o perioadă dificilă. În aceeași perioadă, a revenit în viața partenerului alături de care are trei copii și s-a concentrat asupra familiei și carierei.

La un moment dat, Ruxandra Luca a avut și probleme de sănătate care au necesitat o vizită la Urgențe. După perioada complicată, prezentatoarea a revenit pe micul ecran și și-a continuat activitatea profesională.

Părea că episodul cu medicul chirurg a rămas în urmă, mai ales că acesta s-ar fi întors la soția sa. Totuși, întâlnirea din octombrie arată că povestea nu pare să se fi încheiat definitiv.

Duminică, 4 octombrie, cei doi au fost văzuți la un restaurant de pe strada Mântuleasa. Au ajuns în jurul orei 13:00 și au petrecut câteva ore la masă. Întâlnirea nu s-a încheiat însă odată cu prânzul, potrivit CANCAN.ro.

De la restaurant, la apartamentul închiriat

În jurul orei 15:20, medicul a ieșit pentru câteva minute din local pentru a vorbi la telefon. După ce au încheiat masa, cei doi au urcat în mașina chirurgului și au plecat către o altă zonă a Capitalei.

Un detaliu remarcat de cei care i-au urmărit a fost numărul de înmatriculare al autoturismului, despre care s-a observat că se termină cu „RUX”, inițialele prenumelui prezentatoarei.

În jurul orei 16:20, medicul a coborât din mașină pentru câteva momente și a luat o cheie. Zece minute mai târziu, cei doi au ajuns în fața unui bloc din zona Marriott.

Medicul a purtat geanta Ruxandrei Luca până la intrare, iar cei doi au intrat împreună în imobil. Apartamentul fusese închiriat în regim Airbnb, iar întâlnirea lor a continuat acolo timp de câteva ore.

Ulterior, cei doi au părăsit locația și au plecat în direcții diferite. Întâlnirea vine după o perioadă în care părea că fiecare și-a văzut de propria viață, iar medicul revenise la soția sa.