Viața profesională intensă și responsabilitățile de familie le ocupă aproape tot timpul, însă Anghel Damian și Theo Rose au găsit o modalitate de a-și fi aproape chiar și în cele mai aglomerate perioade. Regizorul a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, despre felul în care își susține soția atunci când aceasta se confruntă cu stresul și presiunea proiectelor profesionale. Totodată, Anghel Damian a dezvăluit cum își organizează cei doi timpul pentru fiul lor, Sasha, dar și când speră să își poată lua o binemeritată vacanță.

Cum o ajută Anghel Damian pe Theo Rose când nu mai face față stresului. Foto: instagram

Anghel Damian, despre momentele dificile prin care trece Theo Rose. Cum o ajută să gestioneze stresul și oboseala

Theo Rose are un program profesional solicitant, cu numeroase concerte, spectacole și proiecte care îi ocupă mare parte din timp. În perioadele în care presiunea devine copleșitoare, artista știe că se poate baza pe sprijinul partenerului său. Anghel Damian consideră că, într-o relație, prezența și susținerea emoțională sunt esențiale, mai ales atunci când persoana iubită traversează momente tensionate.

Întrebat cum reușește să o liniștească pe Theo Rose atunci când stresul și responsabilitățile profesionale își spun cuvântul, regizorul a explicat că nu există o soluție miraculoasă, ci doar disponibilitatea de a-i fi alături și de a-i oferi afecțiunea de care are nevoie.

„Nu pot să fac altceva decât să-i fiu alături, adică eu îi sunt alături, îi ofer tot sprijinul, suportul și afecțiunea mea și, fiind un sprijin, până la urmă tot ea singură ajunge să se calmeze. Nu cred că e o licoare magică sau o acțiune magică pe care o poți face, dar dacă ești acolo atent la nevoile ei, îi faci treaba puțin mai ușoară de a se autocalma, autoliniști în situațiile astea de stres.

Îți dai seama că presiunea e foarte mare, sunt atâtea spectacole, atâtea concerte, atâtea întâmplări în viața ei profesională și e lucrul pentru care m-am angajat o viață de acum înainte”, a mărturisit Anghel Damian.

Cum își împart Anghel Damian și Theo Rose responsabilitățile pentru fiul lor, Sasha

Dincolo de carierele solicitante, Anghel Damian și Theo Rose au grijă să găsească un echilibru între viața profesională și timpul petrecut în familie. Cei doi au stabilit un sistem prin care își împart responsabilitățile parentale, astfel încât fiul lor, Sasha, să aibă parte de prezența ambilor părinți.

Regizorul a povestit că participarea la evenimentele organizate în timpul săptămânii presupune, de cele mai multe ori, ca unul dintre ei să rămână acasă cu băiețelul. Astfel, atunci când Anghel Damian are un eveniment, Theo Rose se ocupă de copil, iar atunci când artista are program, rolurile se inversează.

„Avem această poveste de împărțire a responsabilităților. Niciodată n-am reușit să fim împreună la un eveniment din timpul săptămânii, pentru că unul dintre noi trebuie să rămână cu copilul. Așa că dacă merg eu, ea rămâne și invers. Foarte rar mai avem parte și de socrii acasă, când mai vin în vizită, și atunci ne putem permite să mergem împreună la un eveniment din timpul săptămânii. Altfel, ne rămâne weekendul, perioada în care copilul stă mai mult cu bunicii”, a explicat Anghel Damian.

Chiar dacă au ajutor din partea unei bone, cei doi părinți au stabilit o regulă importantă în ceea ce privește creșterea lui Sasha: după ora 17:00, unul dintre ei trebuie să fie acasă. Pentru Anghel Damian și Theo Rose, timpul petrecut alături de copil este o prioritate, mai ales în această etapă în care joaca și apropierea de părinți au un rol esențial în dezvoltarea lui.

„Până la urmă, evident, apelezi la sprijin. Avem o bonă, dar am stabilit un principiu că după ora 17:00 ar trebui, în mod obligatoriu, unul dintre noi doi să fie acasă, ca să crească copilul cu noi. E foarte important să aibă acces la noi, să nu se simtă privat de părinți, de joaca cu părinții, că e la vârsta la care joaca e primordială, e principală și e un principiu de la care nu vrem să abdicăm, indiferent de situație.

Și până acuma am reușit, sunt multe zile pe care le petrecem împreună cu copilul după ora 17:00, dar când se întâmplă câte un eveniment, câte un concert, câte o filmare care trece de ora 17:00, evident suntem… „shared responsibilities', vorba americanilor”, a mai spus regizorul.

Anghel Damian și Theo Rose nu au timp de vacanță până la începutul anului viitor. Ce planuri au cei doi

Nici următoarea perioadă nu se anunță una liniștită pentru cei doi. În timp ce Theo Rose se află în plin turneu și se pregătește pentru spectacolul „Acorduri Ample”, Anghel Damian este implicat în filmările pentru un nou proiect.

Regizorul a dezvăluit că lucrează la producția „Fără urmă”, ale cărei filmări pentru ultimul episod urmează să se încheie, însă agenda sa profesională este deja ocupată de alte proiecte.

Întrebat dacă el și Theo Rose au în plan o vacanță sau câteva zile de relaxare, Anghel Damian a recunoscut că o astfel de pauză nu este posibilă prea curând. Cei doi speră însă să își rezerve timp pentru o escapadă la soare după încheierea perioadei aglomerate.

„Suntem în luna noiembrie și ne vorbești de vacanțe? Theo e în plin turneu, urmează un spectacol: „Acorduri Ample', eu sunt în filmări, termin un proiect, proiectul „Fără urmă', se termină filmările acum pentru ultimul episod și încep alte proiecte.

Deci până pe 2 ianuarie nu cred că o să avem o zi liberă, darămite o vacanță, după care, Doamne ajută, undeva la mare, la soare, să păcălim iarna”, a declarat Anghel Damian pentru VIVA!