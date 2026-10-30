 Theo Rose și Anghel Damian, costumați în drăcușori la serbarea lui Sasha! Ce i-a făcut să aleagă ținutele
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Theo Rose și Anghel Damian, costumați în drăcușori la serbarea lui Sasha! Ce i-a făcut să aleagă ținutele

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Theo Rose și Anghel Damian au intrat în spiritul sărbătorii și au pregătit o apariție specială pentru serbarea de la grădiniță a fiului lor, Sasha. Cei doi au ales costume tematice, iar artista le-a arătat fanilor, prin intermediul rețelelor de socializare, cum s-au pregătit pentru eveniment.

Theo Rose
Theo Rose Foto: Facebook

Theo Rose a optat pentru o ținută de micuț diavol, cu pelerină roșie și coarne, în timp ce Anghel Damian a purtat o ținută închisă la culoare și o pălărie neagră. Artista a publicat și imagini din culisele serbării, în care apare alături de partenerul său și de copiii costumați pentru eveniment.

De ce au ales Theo Rose și Anghel Damian costume roșii

Alegerea vestimentară nu a fost întâmplătoare. Theo Rose le-a explicat urmăritorilor că au optat pentru costume de drăcușori deoarece lui Sasha îi place culoarea roșie.

„Am ales costume de drăcușori pentru că lui Sasha îi place roșul. Când și-a văzut costumul a zis că e costum de dragonaș. Așa că am fost dragoni”, a povestit artista.

Până la urmă, părinții au intrat în jocul imaginației micuțului și au acceptat noua interpretare a costumelor. Theo a încheiat explicația cu o observație simpatică despre felul în care copiii privesc lumea: „Că până la urmă, lumea e cum o vede fiecare”.

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Foto: Instagram

Theo Rose și Anghel Damian, implicați în bucuria fiului lor

Imaginile publicate de artistă surprind atmosfera de la grădiniță, unde cei mici au apărut costumați, iar părinții au intrat și ei în poveste. Theo Rose a fost cea care a împărtășit momentul cu comunitatea sa online, arătând că pregătirile pentru serbare au fost adaptate preferințelor lui Sasha.

Așadar, ceea ce trebuia să fie o apariție de drăcușori s-a transformat, în imaginația copilului, într-o poveste cu dragoni. Iar părinții au ținut pasul cu el, demonstrând că, la astfel de evenimente, distracția și bucuria celor mici sunt mai importante decât respectarea strictă a temei costumelor.

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Foto: Instagram

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