După ani întregi de la despărțirea celebrului cuplu, Moroccan și Monroe, gemenii lui Mariah Carey și ai vedetei TV Nick Cannon, au făcut declarații surprinzătoare despre relația părinților lor.

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În trailerul emisiunii Netflix „Raising The Cannons”, Monroe spune că părinții ei puteau fi din nou împreună dacă acesta nu ar fi avut atât de mulți copii, 12 la număr. „Dacă nu ai fi avut toți acești copii, v-ați fi împăcat”, i-a spus adolescenta cu ton de reproș. Fratele ei, Moroccan, consideră la rândul său că stilul de viață al tatălui lor nu e deloc sustenabil.

Nick Cannon, care are 12 copii cu șase femei, pare să își asume o parte din responsabilitatea pentru destrămarea căsniciei, mărturisind: „Ego-ul meu m-a îndepărtat de Mariah”.

Mariah Carey și Nick Cannon s-au căsătorit în 2008, iar în 2011 au devenit părinții gemenilor Moroccan și Monroe. S-au separat în 2014, iar divorțul lor a fost finalizat în 2016.

În toți anii care s-au scurs de la despărțire, n-au apărut în spațiul public explicații concrete în privința divorțului. Iar acum declarațiile copiilor readuc în atenție o poveste de iubire care a fost, dar încă reușește să stârnească interes. Și mărturisirea lui Nick Cannon ridică o întrebare cât se poate de justă: ar fi putut cei doi să-și salveze căsnicia, dacă orgoliul și diferențele dintre stilurile lor de viață nu ar fi intervenit?

Mariah Carey a vorbit deschis despre căsnicia cu Nick Cannon în autobiografia sa, „The Meaning of Mariah Carey”, publicată în 2020, dezvăluind că despărțirea lor nu a fost cauzată de lipsa iubirii, ci de presiunile vieții de familie și de carieră.

Cântăreața a mărturisit că venirea pe lume a gemenilor Moroccan și Monroe a adus multă fericire, dar și responsabilități uriașe. „Nick și cu mine am fi putut să rezolvăm lucrurile între noi, dar orgoliile și emoțiile au scăpat de sub control”, a scris Mariah în cartea sa.