 Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani
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Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani

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Vivienne, fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, a făcut o mărturisire publică tulburătoare despre lupta grea pe care a dus-o în tăcere la începutul acestui an.

Mărturisirea neașteptată a fiicei lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie
Mărturisirea neașteptată a fiicei lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie Foto: Getty

Tânăra artistă, care activează sub numele de scenă Vivienne Marcheline, a dezvăluit în cadrul unei expoziții de artă organizate recent în Los Angeles că a fost internată în spital din cauza unei tulburări de alimentație și a problemelor de sănătate mintală, o experiență pe care a descris-o drept cea mai neagră, dar și cea mai vindecătoare perioadă din viața sa, potrivit publicației The Daily Mail.

Vivienne: „Spitalul a fost cel mai rău și cel mai bun moment din viața mea”

Într-o scrisoare de prezentare extrem de personală care a însoțit lucrările sale expuse în Los Angeles, Vivienne a explicat pentru prima dată publicului semnificația seriei sale de picturi intitulate „The Tulip Field” (Câmpul cu lalele) – numele de cod pe care i l-a dat unității medicale în care a fost tratată:

„Bine ați venit în Câmpul cu lalele. De ce se numește Câmpul cu lalele, vă întrebați? Ca mulți alții, m-am luptat cu sănătatea mintală. De asemenea, m-am luptat cu o tulburare de alimentație. La începutul acestui an, am fost internată pentru tulburarea mea de alimentație. Eram furioasă, bolnavă și foarte singură. În cele din urmă, însă, bunătatea și căldura copiilor și ale personalului din spital au dărâmat zidurile pe care le construisem atât de sus. A fost cel mai rău și cel mai bun moment din viața mea și sunt mai bine datorită lui”, a scris tânăra de 18 ani.

Lucrările emoționante  în care Vivienne și ceilalți pacienți sunt ilustrați sub forma unor lalele care își împărtășesc poveștile și stau împreună la masă, poartă drept titluri propoziții extrase chiar din jurnalul ei de spital, deoarece în clinică fotografiile erau interzise.

În ultimele luni, tânăra și-a expus și vândut creațiile la târguri de artă din Los Angeles, fiind ajutată adesea la montarea lucrărilor de fratele ei geamăn, Knox. Reprezentanții Angelinei Jolie au refuzat să comenteze informațiile pentru The Daily Mail, în timp ce echipa lui Brad Pitt a fost contactată pentru un punct de vedere.

A renunțat legal la numele de familie al lui Brad Pitt

Expoziția confesivă a avut loc la doar câteva zile după ce un judecător din Los Angeles i-a aprobat oficial cererea de schimbare a numelui, renunțând definitiv la numele de familie al tatălui său, din Vivienne Marcheline Jolie-Pitt în Vivienne Marcheline Jolie.

Astfel, Vivienne devine al patrulea dintre cei șase copii ai fostului cuplu care își șterge legal numele Pitt din acte, urmând exemplul fraților săi mai mari: Shiloh (20 de ani), Maddox (25 de ani) și Zahara (21 de ani).

În prezent, doar fratele ei geamăn, Knox, și fratele mai mare, Pax, nu au depus documente oficiale pentru schimbarea numelui. Vivienne își manifestase însă această dorință încă din mai 2024, când a apărut creditată simplu ca Vivienne Jolie în programul spectacolului de pe Broadway The Outsiders, pe care l-a produs alături de mama sa.

Născută în 2008, Vivienne este cea mai mică dintre cei șase copii pe care Brad Pitt și Angelina Jolie îi au împreună (trei biologici – Shiloh și gemenii Vivienne și Knox – și trei adoptați – Maddox, Zahara și Pax).

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