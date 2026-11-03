Vivienne, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a renunțat oficial la numele tatălui său. Decizia a fost aprobată de instanță

Vivienne, fiica în vârstă de 18 ani a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a obținut oficial aprobarea instanței pentru a renunța la numele de familie al tatălui său. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, un judecător din Los Angeles a admis cererea prin care tânăra a solicitat schimbarea numelui din Vivienne Marcheline Jolie-Pitt în Vivienne Marcheline Jolie.

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Hotărârea este oficială

Decizia a fost pronunțată în cadrul unei ședințe desfășurate la Tribunalul Superior din Los Angeles. În lipsa oricăror obiecții formulate, cererea a fost aprobată, iar hotărârea a fost semnată și înregistrată oficial, potrivit publicației Page Six.

Conform documentelor depuse la dosar, Vivienne a invocat motive personale pentru această schimbare. De altfel, adolescenta folosește public numele Jolie de mai bine de doi ani.

În mai 2024, ea a fost creditată drept „Vivienne Jolie” în programul spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, producție la care a colaborat alături de mama sa.

Frații lui Vivienne au făcut deja acest pas

Vivienne nu este singurul copil al fostului cuplu care a făcut acest pas. În ultimii ani, mai mulți dintre frații săi au ales să renunțe, oficial sau neoficial, la numele Pitt.

Zahara și-a schimbat legal numele în Zahara Marley Jolie, după ce solicitarea sa a fost aprobată de instanță. De asemenea, Maddox a eliminat oficial numele „Pitt”, devenind Maddox Chivan Jolie.

Shiloh a fost primul dintre cei șase copii ai cuplului care a inițiat demersul legal. Aceasta a depus cererea chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, iar schimbarea numelui a fost aprobată câteva luni mai târziu.

Totodată, presa americană a relatat că și Knox, fratele geamăn al lui Vivienne, a ales să nu utilizeze numele „Pitt” pe diploma sa de absolvire, deși nu există informații care să confirme că și-ar fi modificat legal numele.

Schimbările apar pe fondul relației tensionate dintre membrii familiei după despărțirea dintre Angelina Jolie și Brad Pitt. Actrița a depus actele de divorț în 2016, după doi ani de căsnicie, iar procedurile juridice dintre cei doi au continuat timp de aproape opt ani.

Deși au ajuns la un acord privind divorțul, foștii parteneri sunt implicați în continuare într-un litigiu separat referitor la proprietatea viticolă Château Miraval din Franța, una dintre cele mai mediatizate dispute dintre cei doi actori.