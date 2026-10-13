Angelina Jolie și-a donat o treime din venituri unor cauze caritabile

Angelina Jolie (51 de ani) și-a dedicat peste două decenii sprijinirii refugiaților din întreaga lume și ar fi donat o treime din veniturile sale în scopuri caritabile. Actrița a început colaborarea cu Agenția ONU pentru Refugiați în 2001, când a donat un milion de dolari pentru ajutorarea refugiaților afgani.

Angelina Jolie este una dintre cele mai generoase actrițe de la Hollywood Foto: Getty Images

În următorii ani, a participat la peste 60 de misiuni pe teren, vizitând comunități afectate de conflicte și strămutări forțate. În 2012, a devenit ambasador și trimis special al organizației, funcție pe care a părăsit-o în decembrie 2022, pentru a se implica direct în colaborarea cu refugiații și organizațiile locale.

Angelina Jolie le-a fost mereu alături refugiaților din întreaga lume

Ea a donat tot 1 milion de dolari pentru pakistanezii strămutați de confruntările violente cu militanții din Pakistan. De asemenea, a finanțat proiecte de apă curată în Ciad pentru refugiații din Darfur, victime ale epurării etnice și crimelor de masă. Prin aceste sume, actrița a combătut direct foamea, lipsa de adăpost și analfabetismul cauzate de aceste crize.

Actrița a sprijinit financiar numeroase tabere de refugiați din Tanzania, Namibia și Cambodgia, a finanțat școli pentru fete în zone de conflict și a donat milioane de dolari către organizații precum Medici Fără Frontiere.

ONU a descris-o drept una dintre cele mai influente voci în apărarea drepturilor refugiaților. Dincolo de activitatea umanitară, Jolie a strâns o avere considerabilă din cariera sa la Hollywood. În prezent, aceasta este estimată la aproximativ 120 de milioane de dolari, potrivit site-ului Celebrity Net Worth.

„Când i-am întâlnit pe supraviețuitorii războiului, foametei și violenței, am înțeles cum este viața pentru majoritatea oamenilor din această lume și cât de norocoasă am fost...

Nu am înțeles niciodată de ce unii oameni au norocul să se nască cu șansele pe care le-am avut eu, în timp ce, peste tot în lume, există o femeie exact ca mine — cu aceleași abilități, aceleași dorințe, aceeași etică a muncii și dragoste pentru familia ei — doar că ea stă într-o tabără de refugiați și nu are voce. Ea se îngrijorează de ce vor mânca copiii ei, cum să-i țină în siguranță și dacă li se va mai permite vreodată să se întoarcă acasă”, a declarat Angelina Jolie în 2013 la Premiile Oscar, când a câștigat Premiul Umanitar Jean Hersholt.