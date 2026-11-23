Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, află pe propria piele cât de stricte sunt regulile din spatele gratiilor, după ce a fost mustrat dur de gardienii penitenciarului în care își ispășește pedeapsa de zece ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Russell Brand a încălcat regulile nescrise ale închisorii Foto: arhivă

După ce a fost transferat inițial din închisoarea londoneză de categoria B HMP Wandsworth din motive de siguranță la HMP Littlehey, un penitenciar de categoria C destinat exclusiv persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale, fostul comediant și-a recăpătat rapid încrederea de sine, însă statutul de celebritate nu i-a adus niciun fel de tratament preferențial din partea personalului.

Russell Brand, mustrat de gardieni după ce li s-a adresat cu „prietene”

Potrivit Metro, o sursă din interiorul penitenciarului citate de Daily Mail, deși mulți se așteptau ca experiența detenției să îl schimbe, Russell Brand are exact aceeași atitudine pe care o afișa și la televizor. Sursa susține că acesta este în continuare în negare totală cu privire la infracțiunile comise și le povestește celor din jur că întreaga condamnare ar fi fost o înscenare mediatică, pusă la cale din cauza declarațiilor făcute de el pe canalul său de YouTube.

Mai mult decât atât, fostul actor s-a simțit atât de relaxat în noul penitenciar încât a încercat să li se adreseze gardienilor cu apelativul familiar „mate” („prietene” / „amice”), moment în care a fost pus imediat la punct. Potrivit sursei citate, i s-a transmis fără ocolișuri că trebuie să folosească exclusiv formulele „sir”, „boss” sau „mister” urmate de nume, iar unul dintre ofițeri i-a dat o replică tăioasă: „Niciunul dintre gardienii de aici nu este prietenul tău”.

Anchetat de Ministerul Justiției după un mesaj public transmis prin soția sa

Problemele lui Russell Brand nu se opresc însă la încălcarea protocolului din interiorul închisorii. Săptămâna trecută, soția sa, Laura Gallacher, a transmis public un mesaj din partea lui, în care acesta susținea din nou că este nevinovat pentru faptele pentru care a fost condamnat și afirma că se întâmplă ceva ciudat.

În Regatul Unit, regulamentele penitenciare le interzic cu strictețe deținuților să facă declarații publice care le pot provoca victimelor o suferință gravă sau să comunice cu presa fără o permisiune excepțională.

În urma mesajului transmis de Laura Gallacher, Ministerul Justiției a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili dacă Brand a încălcat regulile detenției, iar secretarul pentru Justiție, Alex Norris, a catalogat difuzarea mesajului drept „complet inacceptabilă”.

Dacă va fi găsit vinovat de încălcarea regulamentului, Russell Brand riscă să își piardă anumite privilegii, inclusiv să îi fie restricționate vizitele, după ce anterior se plânsese deja de condițiile din închisoare, declarându-se îngrozit că va cheli fără șamponul și tratamentele sale obișnuite.