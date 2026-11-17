La doar câteva zile după ce a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, Russell Brand se confruntă cu o nouă investigație. De această dată, autoritățile britanice verifică dacă actorul și fostul prezentator a încălcat regulamentul penitenciarului după ce soția sa, Laura Gallacher, a făcut public un mesaj transmis de acesta din detenție.

Russell Brand este în centrul unui noi scnadal Foto: Getty

Ce a transmis soția lui Russell Brand

Mesajul a fost citit de Laura Gallacher într-un episod al emisiunii online pe care cei doi o realizau împreună. În declarația respectivă, Russell Brand susținea că este nevinovat și că pedeapsa primită este nedreaptă.

„Frați și surori în Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru sprijinul vostru. După cum știți, nu sunt vinovat de infracțiunile pentru care am fost închis”, se arăta în mesajul citit de soția sa.

La scurt timp după apariția videoclipului, autoritățile britanice au anunțat că situația este analizată de urgență pentru a se stabili dacă deținutul a încălcat regulile referitoare la comunicările publice ale persoanelor aflate în detenție.

Ce verifică autoritățile

Potrivit oficialilor, ancheta nu vizează condamnarea lui Russell Brand, ci modul în care mesajul său a ajuns să fie transmis publicului.

Regulamentele penitenciarelor din Regatul Unit limitează strict posibilitatea deținuților de a face declarații publice, mai ales atunci când acestea pot provoca suferință victimelor.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că mesajul este „profund revoltător” și că vor fi luate măsuri dacă se va constata că regulile au fost încălcate.

Oficialul a precizat că un deținut nu poate ocoli restricțiile impuse de penitenciar solicitând unei alte persoane să citească în public o declarație scrisă de el.

Reacții dure din partea autorităților

Cazul a stârnit reacții puternice și pe scena politică. Ed Miliband, ministrul britanic de Externe, a criticat dur mesajul transmis de fostul actor.

„Nicio urmă de remușcare, nicio urmă de compasiune pentru victime. Sunt comentarii pur și simplu dezgustătoare”, a declarat acesta pentru presa britanică, potrivit Parade.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă Russell Brand a încălcat sau nu regulile impuse persoanelor aflate în detenție prin transmiterea mesajului devenit public prin intermediul soției sale.

Russell Brand, condamnat la peste zece ani de închisoare

Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat de tribunalul Southwark Crown Court din Londra la 10 ani și șase luni de închisoare.

Juriul l-a găsit vinovat pentru un capăt de acuzare de viol și trei capete de acuzare privind agresiuni sexuale asupra a patru femei. Faptele pentru care a fost condamnat ar fi avut loc între 2004 și 2009, perioadă în care Brand se bucura de o ascensiune rapidă în televiziunea britanică și în industria cinematografică de la Hollywood.

În același proces, fostul actor a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.