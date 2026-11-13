 „Nu m-am atins de ea!” Russell Brand, luat la rost de Rod Stewart, după ce s-a lăudat că s-a culcat cu fiica lui
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„Nu m-am atins de ea!” Russell Brand, luat la rost de Rod Stewart, după ce s-a lăudat că s-a culcat cu fiica lui

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Un moment tensionat a avut loc în 2006, la gala GQ Men of the Year Awards, unde Russell Brand a fost luat la rost de Rod Stewart, după ce s-a lăudat public că a făcut sex cu fiica acestuia, Kimberly Stewart.

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Foto: Profimedia

Totul a început în momentul în care Russell Brand a urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul. Cunoscut pentru umorul său provocator și glumele fără perdea, acesta a făcut o remarcă la adresa lui Rod Stewart, amintind că artistul îl criticase anterior pentru faptul că era prea implicat în relațiile cu femei.

Comedicul nu s-a oprit, însă, aici și a continuat cu o aluzie sexuală la adresa fiicei cântărețului. „Noroc cu Rod Stewart, care mi-a atras atenția la începutul acestui an că umblam prea mult după femei! Dar, până la urmă, și eu am avut parte de fiica lui…”, a spus Brand, stârnind reacții în sală.

Replica nu a întârziat. Când a venit rândul lui Rod Stewart să urce pe scenă pentru a-și primi propriul trofeu, artistul a decis să-i răspundă direct comedicului, fără să se lase intimidat de glumele acestuia. „Ai fost cu fiica mea, nu-i așa? Russell, ridică-te!”, i-a cerut cântărețul.

Din acel moment, atitudinea sigură pe sine a lui Brand s-a schimbat vizibil. Luat prin surprindere, acesta a încercat să minimalizeze situația, explicând că doar ieșise cu Kimberly la o întâlnire, într-o singură seară.

Rod Stewart a vrut, însă, să știe dacă se purtase cum trebuie cu fiica lui. Întrebarea l-a făcut pe Russell Brand să dea înapoi și să declare: „Nu m-am atins de ea!”. Iar răspunsul cântărețului a fost pe măsură: „La naiba, normal că nu te-ai atins! Nu trebuie să vii aici să te lauzi cu așa ceva. Eu vorbesc în calitate de tată”.

Replica lui Rod Stewart a devenit unul dintre momentele memorabile ale serii. Artistul, tată a opt copii, a demonstrat că nu era dispus să accepte ca numele fiicei sale să fie folosit drept subiect pentru glume cu tentă sexuală, mai ales în fața publicului.

Ulterior, Rod a explicat pentru publicația „Evening Standard” că nu avea neapărat o problemă cu reputația de cuceritor a lui Brand, ci cu faptul că acesta simțise nevoia să se laude. „Poate că Russell este un mare cuceritor, dar nu ar trebui să se laude. Eu nu am făcut-o niciodată”, a declarat cântărețul, adăugând că, după intervenția sa, comedicul devenise mult mai timid.

Așa i s-a părut lui, pentru că Russell și-a continuat comportamentul regretabil, el aflându-se acum după gratii după ce a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale și a primit pedeapsa de-a petrece 10 ani în închisoare.

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