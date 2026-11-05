 Are opt nominalizări la Oscar, dar tot se roagă de producători să-i dea de lucru. Glenn Close: „Nu am jucat niciodată rolul femeii frumoase”
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Are opt nominalizări la Oscar, dar tot se roagă de producători să-i dea de lucru. Glenn Close: „Nu am jucat niciodată rolul femeii frumoase”

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Cu o carieră întinsă pe cinci decenii și nu mai puțin de opt nominalizări la Premiile Oscar, Glenn Close mărturisește că nici acum nu are parte de recunoașterea și oportunitățile pe care le-ar merita.

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Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei „Harper's Bazaar”, vedeta din „Atracție fatală” a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei și despre sentimentul că trebuie să demonstreze mereu că merită să fie distribuită în filme. „Sunt în această industrie din 1974. Și încă mă milogesc: «Dați-mi o șansă! Pur și simplu, dați-mi o șansă!»”, a declarat Glenn Close.

Actrița a întâmpinat numeroase obstacole inclusiv atunci când a încercat să obțină finanțare pentru filmul „Albert Nobbs”, lansat în 2011, un proiect de suflet de-ai ei. După numeroase încercări de a convinge finanțatorii, unul dintre executivii cu care a discutat i-a spus că nu îi împărtășește pasiunea pentru proiect. Răspunsul actriței a fost pe măsura determinării ei: „Nu trebuie să-mi împărtășești pasiunea. Am suficientă pasiune pentru toată încăperea, mă ocup eu și de pasiunea ta”.

Dincolo de dificultățile profesionale, Glenn Close a făcut și o mărturisire surprinzătoare despre felul în care aspectul fizic i-a influențat parcursul la Hollywood. Deși este o femeie cu o prezență remarcabilă, actrița spune că nu a primit niciodată roluri de femeie frumoasă, iar motivul a fost chiar trăsăturile ei fizice.

„Nu am jucat niciodată rolul femeii frumoase. Am un nas mare și bulbucat. Nasul meu devine tot mai mare, bărbia mea devine tot mai mare, așa că mă gândesc că în curând se vor întâlni”, a glumit ea.

În ceea ce privește stilul personal, Glenn Close spune că nu e deloc pasionată de modă și că se simte mult mai confortabil atunci când poartă costumele personajelor sale. „Sunt întotdeauna recunoscătoare pentru un costum, pentru că știu cine sunt atunci când îl port. Nu știu întotdeauna cine sunt când nu am unul. Simt că sunt încă un personaj neterminat”, a mărturisit ea.

Vedeta a recunoscut că nu îi place să petreacă timp ocupându-se de propria imagine, că nu știe să-și aranjeze părul și că până și o vizită la salon pentru manichiură i se pare un adevărat chin.

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