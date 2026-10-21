 Cine sunt cel mai bine plătiți actori de la Hollywood? În cel mai nou clasament, există și o femeie!
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Cine sunt cel mai bine plătiți actori de la Hollywood? În cel mai nou clasament, există și o femeie!

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Hollywoodul vorbește deschis despre un subiect tabu - banii. Ce staturi sunt plătite regește pentru prestațiile lor din filme?

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Foto: Profimedia

Surse din Cetatea Filmului au declarat pentru publicația „The Wrap” că înțelegerea lui Tom Holland cu Sony și Marvel i-a adus un salariu de 20 de milioane de dolari pentru cel mai recent film „Spider-Man”.

Iar, la această sumă deloc insignifiantă, s-ar putea adăuga bonusuri condiționate de încasările și performanța filmului în cinematografele din întrega lume, de cel puțin 100 de milioane de dolari. Cel de-al patrulea film cu Spider-Man stabilește un nou record, adunând la box office 2,5 miliarde de dolari la nivel mondial, așadar există destui bani și pentru actorii principali...

Totuși, filmul e posibil să fie întrecut din punct de vedere financiar de alt blockbuster de la Hollywood, „Avengers: Doomsday”, care va fi lansat în decembrie 2026 și promite să-și spulbere orice competiție. Știți ce salariu va primi protagonistul filmului, Robert Downey Jr., care se întoarce în pielea personajului legendar? Nu mai puțin de 100 de milioane de dolari pentru numai două filme de acest gen!

După Robert Downey Jr, cel mai bine plătiți actori de la Hollywood sunt Chris Hemsworth, care îl joacă pe celebrul Thor, și Chris Evans, care impresionează în rolul Captain America, care au negociat niște sume fabuloase pentru ei – câte 40 de milioane de dolari de fiecare, pentru filmele cu supereroii menționați mai sus.

Totuși, există și o femeie în acest clasament! E vorba despre Margot Robbie, care, conform informațiilor obținute de „Variety”, a primit nici mai mult, nici mai puțin decât 50 de milioane de dolari pentru a juca rolul principal și-a produce filmul „Barbie”. Ce-i drept, filmul n-a fost lansat anul acesta, însă informațiile despre încasă abia acum au apărut. 

În concluzie, supereroii rămân preferații marelui public, după ani întregi în care și-au dovedit oricum supremația la Hollywood. 

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