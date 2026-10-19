 Jennifer Lopez se iubește cu fostul soț al lui Nicole Kidman? „Se întâlnesc în mare secret!”
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Jennifer Lopez se iubește cu fostul soț al lui Nicole Kidman? „Se întâlnesc în mare secret!”

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Sunt amândoi divorțați și caută din nou iubirea! JLo și Keith Urban ar forma cel mai nou și mai sexy cuplu de la Hollywood! Așa să fie oare?

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Foto: Profimedia

Potrivit unor informații publicate de RadarOnline, cei doi cântăreți au reluat legătura după divorțul prin care au trecut și au devenit tot mai apropiați. Evident că posibila relație romantică nu a fost confirmată oficial de niciunul dintre ei, însă asta nici nu înseamnă că ea nu ar putea exista.

După despărțirea de Ben Affleck, în 2024, Jennifer Lopez a trecut printr-o perioadă de introspecție, încercând să înțeleagă de ce relațiile ei nu au avut finalul pe care și l-a dorit.

Într-o conversație cu prezentatorul Howard Stern, vedeta a recunoscut că foștii parteneri au încercat să-i ofere lucruri materiale, de la case și inele cu diamante până la căsătorie, dar mai puțin iubire. „Nu sunt eu de neiubit, cât ei nu sunt în stare să ofere iubire!”, a conchis diva latino.

Cu toate acestea, Jennifer Lopez nu și-a pierdut speranța. Într-o apariție la emisiunea lui Jimmy Kimmel, cântăreața a mărturisit că este convinsă că ar putea întâlni, într-o bună zi, un bărbat potrivit pentru ea.

Keith Urban este cumva bărbatul care i-a atras atenția?

Potrivit unei surse citate de RadarOnline, Jennifer Lopez și Keith Urban au suficientă încredere unul în celălalt pentru a vorbi deschis despre lucruri pe care, în mod obișnuit, preferă să le păstreze departe de ochii publicului.

„S-au întâlnit în mare secret, lucru care nu e greu de realizat având în vedere resursele nesfârșite de care beneficiază amândoi și faptul că se află adesea în același oraș amândoi”, a declarat o sursă în RadarOnline.

Rămâne de văzut dacă cei doi muzicieni sunt doar simpli prieteni sau… nu. O idilă între cei doi – dacă va fi vreodată confirmată în mod oficial – ar stârni rumoare în showbizul american și ar surprinde-o cu siguranță pe Nicole Kidman, fosta lui soție, nu credeți?

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