Mara Bănică a avut parte de o dimineață neplăcută, după ce s-a confruntat cu o problemă neașteptată la nivelul ochiului. Prezentatoarea emisiunii Spynews TV Live le-a povestit urmăritorilor din mediul online că s-a trezit cu pleoapa lipită și nu a reușit să deschidă ochiul în mod normal. Situația a fost însoțită de roșeață, umflătură și o durere care i-a creat un disconfort considerabil.

Mara Bănică, afectată de o problemă la ochi Foto: Facebook

Jurnalista a explicat că simptomele au apărut brusc, fără să se aștepte la o asemenea problemă. Pentru a ameliora starea neplăcută, a mers la farmacie, de unde a primit picături și un unguent. Chiar și așa, durerea de la nivelul pleoapei superioare a continuat să îi dea bătăi de cap.

Mara Bănică s-a trezit cu ochiul lipit. Ce le-a povestit fanilor

Prezentatoarea TV a ales să împărtășească experiența cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale. Aceasta a descris simptomele și a explicat cât de intensă era durerea pe care o resimțea.

„M-am avariat din senin, așa! M-am trezit cu un ochi lipit, efectiv. De la farmacie mi-au dat niște picături și un unguent. Mă doare toată pleoapa superioară, de parcă am luat un pumn. Plus roșeață și umflătură, ca să fie bine, să nu fie rău!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Foto: Facebook

Din mesajul transmis de jurnalistă reiese că problema i-a provocat un disconfort puternic încă de la primele ore ale dimineții. Aceasta a apelat la produsele recomandate la farmacie pentru a încerca să țină sub control manifestările neplăcute.

Mara Bănică este una dintre jurnalistele cunoscute din România, iar activitatea sa profesională este completată de prezența constantă în mediul online. Pe rețelele sociale, prezentatoarea împărtășește cu publicul atât momente din culisele emisiunilor, cât și întâmplări din viața personală.

Mara Bănică s-a confruntat și cu alte probleme de sănătate

Nu este pentru prima dată când prezentatoarea vorbește public despre momentele în care starea de sănătate îi creează dificultăți. În urmă cu ceva timp, Mara Bănică a povestit că a trecut printr-o răceală, urmată de un episod puternic de sinuzită.

Jurnalista le-a explicat atunci urmăritorilor că, deși simptomele răcelii se amelioraseră, s-a trezit cu dureri intense de cap, pe care le-a asociat cu o criză de sinuzită. Situația a fost suficient de neplăcută încât să fie nevoită să își petreacă mare parte din zi în pat.

Vedeta a mărturisit că nu mai trecuse printr-un episod atât de intens de aproximativ doi-trei ani. Pentru a încerca să se simtă mai bine, a apelat inclusiv la un remediu pe bază de sare caldă.

„Mi-a trecut gripa, nu gripă, răceală, dar m-am trezit dimineață cu o criză de sinuzită. Ceva... n-am mai făcut cred că de doi-trei ani la nivelul ăsta. Adică îmi plesnește capul. Mi-am pus sare caldă (...) Sunt în pat și aici o să stau până când plec la emisiune”, povestea Mara Bănică pe Instagram.