Actorul francez Gérard Depardieu va trebui să se prezinte în fața instanței într-un dosar în care este acuzat de viol asupra unei actrițe. Curtea de Apel a decis că procesul poate continua, după ce a respins demersul vedetei de a evita judecarea cauzei. Decizia vizează o presupusă agresiune sexuală care ar fi avut loc în locuința actorului din Paris, în august 2018.

Gérard Depardieu, trimis în judecată pentru viol Foto: Profimedia

În vârstă de 77 de ani, Depardieu contestase hotărârea unui magistrat care decisese anterior trimiterea sa în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte Arnould. Judecătorii au analizat apelul și au stabilit că acuzația privind incidentul din 7 august 2018 trebuie să ajungă în fața instanței. În schimb, o a doua acuzație de viol, referitoare la data de 13 august 2018, a fost respinsă.

Actorul, unul dintre cele mai cunoscute nume ale cinematografiei franceze, a negat în permanență acuzațiile care i-au fost aduse, scrie The Guardian.

Gérard Depardieu, acuzat de viol de o actriță. Ce s-ar fi întâmplat în locuința din Paris

Charlotte Arnould l-a acuzat pentru prima dată pe actor în 2018. La momentul respectiv, tânăra avea 22 de ani și îl cunoștea pe Depardieu încă din copilărie. Potrivit declarațiilor sale, presupusele agresiuni s-ar fi petrecut în două ocazii diferite, după ce aceasta a mers la locuința actorului din Paris pentru a repeta informal o piesă de teatru.

Decizia inițială de trimitere în judecată, menținută parțial de instanța de apel, a avut la bază acuzația că presupusul viol ar fi fost comis prin constrângere morală. Documentul judiciar menționează că actrița s-ar fi aflat într-o stare de șoc care ar fi împiedicat-o să protesteze sau să fugă.

Apărarea lui Gérard Depardieu a contestat această interpretare. Avocații actorului au susținut că nu există dovezi privind o penetrare sexuală și au respins existența unei intenții infracționale din partea clientului lor.

Dacă va fi găsit vinovat, actorul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 15 și 20 de ani.

Avocata actriței, Carine Durrieu Diebolt, a primit cu satisfacție hotărârea instanței de apel. Aceasta a declarat că decizia reprezintă un moment important pentru clienta sa, care a așteptat mult timp ca dosarul să ajungă în această etapă.

„A așteptat acest moment foarte mult timp. Este pe deplin pregătită pentru el”, a afirmat avocata.

Durrieu Diebolt a amintit și faptul că Charlotte Arnould a fost prima femeie care l-a denunțat pe Gérard Depardieu. În opinia sa, trimiterea actorului în judecată pentru viol, după condamnarea acestuia într-un alt dosar de agresiune sexuală, ar putea reprezenta un moment istoric.

Actorul a acceptat o altă condamnare pentru agresiune sexuală

Problemele juridice ale lui Gérard Depardieu nu se limitează la dosarul în care este implicată Charlotte Arnould. La începutul lunii noiembrie, actorul a renunțat la apelul formulat împotriva unei condamnări pronunțate în 2025, într-un caz de agresiune sexuală asupra a două femei care lucrau la un film.

Incidentul respectiv ar fi avut loc în septembrie 2021, pe platourile de filmare. Victimele indicate în dosar erau o scenografă și o asistentă de regie. Prin retragerea apelului, Depardieu a acceptat să rămână definitivă pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare.

Într-o declarație publică, actorul și-a recunoscut comportamentul nepotrivit de pe platourile de filmare și a vorbit despre modul în care obișnuia să se ascundă în spatele glumelor vulgare și al provocărilor.

„Pe platourile de filmare, m-am ascuns mult timp în spatele provocărilor și al umorului grosolan. Am crezut că vorbele și unele dintre acțiunile mele nu au consecințe. Dar au avut, mai ales venind din partea cuiva care a deținut cândva atât de multă putere”, a transmis Gérard Depardieu.

În urma condamnării, numele său a fost înscris în registrul persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale din Franța.

Actorul este vizat și de o altă anchetă, care privește acuzații potrivit cărora el și scriitorul Michel Houellebecq ar fi violat în grup și agresat o femeie în timpul unei filmări din 2018. Houellebecq nu a oferit până acum o reacție publică la aceste acuzații.

Gérard Depardieu, unul dintre cei mai cunoscuți actori francezi

De-a lungul carierei sale, Gérard Depardieu a jucat în peste 200 de filme și a devenit una dintre figurile importante ale cinematografiei franceze. Printre producțiile în care a apărut se numără „The Last Metro” și „Jean de Florette”.

Pentru rolul din „Cyrano de Bergerac”, actorul a primit o nominalizare la premiile Oscar, iar în 1990 a câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea din filmul „Green Card”.

În ultimii ani, însă, acuzațiile de comportament sexual abuziv au ajuns să umbrească realizările sale profesionale. Depardieu a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități implicate în dezbaterile din Franța generate de mișcarea #MeToo.

În 2023, președintele francez Emmanuel Macron a provocat reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile femeilor, după ce și-a exprimat susținerea față de actor. La acel moment, Macron a afirmat că Depardieu „face Franța mândră” și a respins ceea ce a numit o „vânătoare de oameni”.

În ceea ce privește dosarul Charlotte Arnould, Gérard Depardieu mai are posibilitatea să conteste decizia la Curtea de Casație din Franța. Această instanță verifică aplicarea corectă a legii, fără să rejudece faptele. Avocatul actorului, David-Olivier Kaminski, a declarat că analizează această posibilitate.

Acesta a descris hotărârea de joi drept „o primă victorie pentru Gérard Depardieu”, susținând că procesul juridic nu s-a încheiat și că nevinovăția clientului său trebuie stabilită definitiv.