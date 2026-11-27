Jada Pinkett Smith a marcat Ziua Recunoștinței printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, la doar câteva zile după ce un incendiu a distrus un hambar aflat pe proprietatea familiei din Calabasas, California.

Mesajul plin de recunoștință transmis de partenera lui Will Smith Foto: profimedia

Cum au petrecut Jada Pinkett și Will Smith Ziua Recunoștinței

Actrița, în vârstă de 55 de ani, a distribuit o fotografie cu mesele pregătite pentru masa festivă, decorate în tonuri specifice sezonului de toamnă. În mesajul care a însoțit imaginea, vedeta și-a exprimat recunoștința pentru binecuvântările primite și pentru faptul că poate petrece sărbătoarea alături de cei dragi.

„Pregătiri pentru cina de Ziua Recunoștinței la căminul familiei”, a scris Jada Pinkett Smith pe Instagram. Actrița a adăugat că se simte profund recunoscătoare pentru „harul, binecuvântările și miracolele” din viața sa și le-a urat urmăritorilor să se bucure de iubirea și sprijinul celor apropiați.

Incendiul a distrus un hambar de pe proprietatea familiei

Pe 23 noiembrie, pompierii au intervenit la proprietatea deținută de Jada Pinkett Smith și Will Smith în Calabasas, după izbucnirea unui incendiu într-o construcție aflată în apropierea locuinței principale.

Autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit în incident. Potrivit reprezentanților Departamentului de Pompieri din Los Angeles County, flăcările au cuprins un hambar de aproximativ 20 pe 40 de picioare. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că incendiul s-ar fi produs accidental.

Imaginile surprinse la fața locului au arătat coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra proprietății, însă locuința principală nu a fost afectată.

Momente petrecute în familie

Incidentul a avut loc la puțin timp după ce Will Smith și Jada Pinkett Smith au fost văzuți împreună într-o rară apariție publică alături de copiii lor, Jaden și Willow Smith.

Familia s-a reunit la Malibu pentru o ieșire care le-a inclus și pe mamele celor doi actori, semn că timpul petrecut împreună continuă să fie o prioritate pentru ei.

Potrivit unor surse apropiate cuplului, Jada și Will și-au concentrat atenția în ultimii ani pe familie și pe consolidarea relațiilor cu cei apropiați. Cei doi s-au căsătorit în 1997, iar în 2023 actrița a dezvăluit că au fost separați încă din 2016. Ulterior, apropiați ai cuplului au afirmat că Jada s-a mutat din nou alături de Will, iar cei doi sunt hotărâți să își continue relația și să se susțină reciproc.