O simplă deplasare prin București s-a transformat într-un moment tensionat pentru Corina Bud. În urmă cu câteva minute, artista a fost protagonista unui accident rutier în cartierul Floreasca.

Corina Bud, implicată într-un incident rutier în București Foto: Instagram, Click! & Blitz

Surprinsă în imagini exclusive imediat după impact, cântăreața a coborât calmă din SUV și a pus la punct constatarea amiabilă chiar lângă mașină, alături de ceilalți participanți la trafic.

Ce avarii a suferit mașina Corinei Bud

În imaginile surprinse de paparazzi, se observă cum imediat după impact arată urmările ciocnirii dintre cele două vehicule. SUV-ul de lux condus de Corina Bud s-a ales cu bara față înfundată și avariată în partea stângă, în zona aripii. De cealaltă parte, un autoturism Audi argintiu a suferit avarii mai serioase la partea frontală, alegându-se cu radiatorul spart, motiv pentru care bărbații au ridicat imediat capota pentru a verifica pierderile de lichid și starea motorului.

1/7 Corina Bud implicată într-un accident in Capitala Foto: Click! & Blitz

Cum a reacționat artista imediat după accidentul de pe străzile Bucureștiului

Îmbrăcată într-o haină voluminoasă de blană și vizibil atentă la detalii, Corina Bud a coborât din SUV-ul său și a discutat calm cu bărbații din cealaltă mașină. Fără scandal și fără a mai fi nevoie de intervenția echipajelor de poliție, cei implicați au decis să încheie o constatare amiabilă de accident.

În fotografiile surprinse la fața locului, artista poate fi văzută în dreptul portierei deschise a mașinii sale, aplecată alături de doi dintre bărbați are stau pe vine lângă pragul SUV-ului în timp ce completează împreună formularele necesare pentru asigurare.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. După impact, artista și bărbații din cealaltă mașină au tras pe dreapta, chiar lângă o trecere de pietoni, pentru a evalua avariile și a rezolva situația pe cale amiabilă.

Ce bolid de lux conduce Corina Bud

În fotografiile surprinse imediat după tamponarea din cartierul Floreasca, se observă că artista se afla la volanul unui Range Rover Velar de culoare închisă, un SUV de clasă medie-mare recunoscut pentru designul minimalist.