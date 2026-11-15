Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui

Corina Bud este în culmea fericirii, după ce fiul său, Robin, a împlinit 18 ani. Cu această ocazie specială, artista a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de colecție cu fiul său, surprinzând momente importante din viața lor, de la perioada în care era însărcinată și până în prezent, când Robin a ajuns la vârsta majoratului.

Corina Bud în două ipostaze diferite Foto: Instagram

Corina Bud: „Am avut parte de momente cu adevărat incredibile în viața mea”

În mesajul său, Corina Bud a vorbit cu emoție despre cele mai frumoase momente trăite de când a devenit mamă și despre legătura specială pe care o are cu fiul său. Artista a mărturisit că, dacă ar putea retrăi un singur moment din viață, ar alege ziua în care l-a cunoscut pe Robin.

„18 ani de magie pură alături de omul meu preferat de pe acest pământ. La mulți ani, Robin Bud!

Am avut parte de momente cu adevărat incredibile în viața mea. Dacă aș putea da timpul înapoi pentru a retrăi un singur moment, aș alege ziua în care te-am cunoscut.

Du-te și construiește-ți o viață care să te reprezinte cu adevărat, Robin. Ești cea mai mare iubire a mea și rolul de care sunt cel mai mândru. Dumnezeu este alături de tine și te ocrotește. Întotdeauna”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Ce spunea artista despre despărțirea de Nelu Bud

Corina Bud a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Nelu Bud, relație care a durat aproape două decenii și din care a rezultat fiul lor, Robin. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în 2016. De asemenea, bărbatul ar fi fost surprins de paparazzi în compania a două femei, în timp ce artista se afla la Poiana Brașov, potrivit informațiilor apărute în presa vremii.

La scurt timp după apariția imaginilor, Corina Bud a reacționat și a făcut primele declarații despre situația dintre ea și tatăl fiului său. Artista a precizat că cei doi nu mai formau un cuplu de multă vreme, însă au ales să păstreze o relație bună de dragul copilului lor. Totodată, aceasta a subliniat că Nelu Bud este un tată extraordinar pentru Robin.

„Eu şi tatăl copilului meu, Robin, nu mai formăm un cuplu de multă vreme, dar am considerat că acest capitol al vieţii noastre personale nu este de interes public. Am rămas în relaţii foarte bune şi tot ce contează este că el e un tată extraordinar pentru copilul meu şi sper că aşa va rămâne mereu. Nimic nu e mai important pentru mine decât fiul meu, pentru care lupt să am o carieră de succes, să fie mândru de mama lui”, a declarat Corina pentru cancan.ro.