Momente pline de confuzie și declarații contradictorii în familia lui Florin Salam. În cadrul unei intervenții telefonice în direct la emisiunea „Dan Capatos Show”, în care vorbea despre audierea sa în dosarul fraților Nuțu și Sile Cămătaru, manelistul a lansat o veste-surpriză.

Veste neașteptată în familia lui Florin Salam Foto: Instagram

Soția artistului însă, declarase că totul a fost doar o glumă din partea lui.

Cum a anunțat Florin Salam că va fi tată de gemeni și cum a reacționat Roxana Dobre

Totul s-a petrecut în timpul dialogului purtat în direct cu Dan Capatos, când artistul a adus vorba despre copiii săi și a mărturisit că familia lor se va mări cu încă doi bebeluși, plângându-se totodată că nu se poate bucura pe deplin de acest moment din cauza problemelor legate de anchetă, potrivit cancan.ro.

Florin Salam: Tu știi că eu am și copii mici…

Dan Capatos: Știu, și încă unul pe drum. Să îți trăiască, Doamne ajută!

Florin Salam: Gemeni chiar!

Dan Capatos: Nu cred, gemeni?

Florin Salam: Da, la situația asta chiar nu-mi mai arde să… Uite, nevastă-mea râde lângă mine. În loc să mă bucur și eu de asta, vine Poliția și mă ia. Nu m-am dus nici la cântările mele. Sunt atât de supărat că nu am ajuns la cântări. Eu iau și un tratament de ceva timp și la cât am fost de nervos nici nu l-am luat. Toată ziua mi-a fost foarte greu.

Dan Capatos: Pup-o pe Roxana. Să aibă o sarcină ușoară!

Roxana Dobre spune însă că nu este însărcinată și că ei și soțului ei le sunt suficienți cei trei copii pe care îi au deja împreună (Jacqueline Maria, Rania și un băiețel), pe lângă cei doi copii ai artistului din prima căsătorie (Betty și Dani).

„El mai glumește câteodată. Nu este adevărat, nu sunt însărcinată. Deja ni s-a îndeplinit visul, nu mai lucrăm la asta. Trei copii sunt suficienți”, a declarat Roxana Dobre, potrivit Spynews.

Ce a spus Florin Salam despre audierea la Poliție și despre Nuțu Cămătaru

În aceeași intervenție televizată de la „Dan Capatos Show”, Florin Salam a făcut primele declarații publice după ce a fost ridicat de polițiști și dus la audieri în dosarul DIICOT care îi vizează pe frații Nuțu și Sile Cămătaru.

Artistul a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi fost forțat să cânte gratis sau amenințat, susținând că nu a depus plângere și că a fost mereu plătit și tratat cu respect atunci când a mers la evenimentele recomandate de Nuțu Cămătaru.

„Nici eu nu știu de ce am ajuns, dacă mă întrebi pe mine. A venit poliția, m-a luat din casă și m-a dus acolo. Nu am fost, frate, obligat. Unde m-a trimis pe mine Nuțu Cămătaru am primit salariu, dacă vreți să mă credeți bine. (...) Poliția mi-a zis că am fost parte vătămată și am fost tratat ca unul care a făcut infracțiuni. Nu am depus plângere. Eu nu am ajuns la două cântări, cine-mi despăgubește mie? Am luat bani de la oameni, dar nu am mai ajuns. Acum trebuie să mă împrumut, să dau banii înapoi”, a mai spus Florin Salam în direct la Dan Capatos Show.