Florin Salam, atac dur la adresa lui Cristian Tudor Popescu! Ce l-a scos din sărite pe manelist: „Trebuie să ai respect”

Florin Salam a răbufnit după ce Cristian Tudor Popescu a făcut câteva comentarii despre el în cadrul unui podcast realizat alături de Mihai Bendeac. Deranjat de afirmațiile jurnalistului, manelistul a decis să îi răspundă public, în timpul unui live pe TikTok. Artistul a vorbit despre trecutul său și despre viciile pe care susține că le-a lăsat în urmă, transmițându-i lui CTP că nu ar trebui să facă aprecieri despre lucruri pe care nu le cunoaște.

Florin Salam, replică tăioasă pentru CTP Foto: Click!

Disputa a pornit de la o conversație dintre Cristian Tudor Popescu și Mihai Bendeac, purtată în cadrul unui podcast. Cei doi au discutat despre prestațiile scenice ale lui Florin Salam, iar jurnalistul a făcut o remarcă referitoare la posibila influență a substanțelor interzise asupra artistului.

Mihai Bendeac și-a exprimat admirația pentru modul în care manelistul reușește să transmită emoție pe scenă, însă CTP a intervenit cu o observație care nu a fost pe placul cântărețului.

Mihai Bendeac: „Eu sunt absolut fascinat de prestația scenică a lui Florin Salam și, ca să fiu și mai punctual, de un anumit tip de transă în care el poate ajunge”.

CTP: „Poate și cu un praf adjuvant, ceva, niște zăpadă”.

Comentariul jurnalistului l-a deranjat pe Florin Salam, care a decis să își exprime nemulțumirea în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Artistul a susținut că afirmațiile au fost nepotrivite și că jurnalistul nu îl cunoaște suficient pentru a face asemenea aprecieri.

Florin Salam, replică pentru CTP: „De unde știi tu să vorbești de asta?”

În timpul live-ului, manelistul a vorbit despre Cristian Tudor Popescu și a făcut mai multe remarci la adresa acestuia. Florin Salam a susținut că anumite experiențe din trecutul său nu mai au legătură cu prezentul și că jurnalistul nu ar trebui să facă presupuneri despre viața lui.

„Vreau să zic si eu două vorbe. Popescu, cum îl cheamă? Cristian Popescu, da. Cristian Popescu și atât sau mai are vreun nume d-astea, Farcaș sau ceva? Hai să fim siguri. Ia vezi, mă, pe netul ăla. 70 de ani?

Să-i dea Dumnezeu sănătate, să zicem. Să-i dea, să-i dea, lasă. Domnul Popescu, ce-ai frate? Ce-ai? Nu te simți bine? El dacă m-ar cunoaște pe mine, ca un cetățean, simplu… Dar ce să, mă, că la ăla e greu să se apropie cineva după cum privește omul ăla și cum vorbește. Eu nu cred că are ăla vreun prieten.

Mă, ca să vezi Dumnezeu cum face, mă. Domnul Popescu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce-ai, frate, ce-ai? Vorbești de droguri. De unde știi tu să vorbești de asta? Știi tu cum suntem noi? Le-am făcut pe toate, am avut gagici multe, am pierdut nopți cu gagici. Ce vrei tu, băuturi proaste, băuturi bune… Gata, s-au dus. Știi tu ce facem noi în zilele astea? Critici tu, vorbești de droguri și de-asta”, a spus Florin Salam.

Ce i-a transmis manelistul jurnalistului: „Vezi-ți, Popescule, de viața ta”

Florin Salam nu s-a oprit aici și a continuat să îi reproșeze lui Cristian Tudor Popescu faptul că a făcut comentarii despre el fără să îl cunoască personal. Artistul i-a transmis că ar trebui să își vadă de propriile preocupări și că, dacă nu îi apreciază muzica, poate pur și simplu să nu îl asculte.

Manelistul a făcut și alte remarci la adresa jurnalistului, precizând că nu înțelege de ce a ajuns subiect de discuție în podcastul acestuia.

„N-am nimic cu tine, dar trebuie să-ți dau răspuns, că noi suntem bărbați. Trebuie să ai respect. Odată ce n-ai avut de-a face cu o anumită persoană, nu poți să vorbești așa, că face, că drege. Zic și eu, nea Popescule, îmi cer scuze și în fața ta dacă am îndrăznit să vorbesc astea, dar pune-te în locul meu, nea Popescule. Nu știu de ce ați adus discuția de mine acolo, habar n-am. Nu știu cum a venit vorba.

Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta, dacă n-ai făcut nicio prostie în viața ta, adică nu ai băut, nu te-ai drogat… Dar la cum arăți…

Să moară mama mea, că mă jur dacă nu zici că ai băgat heroină. Iartă-mă, dar ai vorbit pe dos. Iartă-mă, pân’ la urmă, cine știe ce grade ai, să nu ne faci vreun rău. Te rog eu să stai liniștit. Dar e urât, și dacă ai o poziție mare, vezi-ți, Popescule, de ea. (…) Nu știu ce-ai cu mine, că dacă nu-ți place ce cânt eu… Zici că ți-am luat vreo gagică sau știu eu. Așa zici că ți-am făcut”, a mai spus Florin Salam.