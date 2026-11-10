 Îi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Imaginea pe care v-o punem la dispoziție surprinde un moment special din viața unui îndrăgit artist de muzică populară și a soției sale, chiar în ziua în care și-au unit destinele. Cei doi apar în ipostaza de miri, iar fotografia păstrează vie amintirea unui moment important din povestea lor de dragoste. Voi ați reușit să recunoașteți personajele din imagine?

Recunoașteți artistul din imagine?
Recunoașteți artistul din imagine? Foto: Instagram

Fotografia surprinde ziua nunții lui Constantin Enceanu alături de soția sa, Angela. Artistul a publicat imaginea cu ocazia împlinirii a 41 de ani de căsnicie și a transmis un mesaj emoționant femeii care îi este alături de atâtea decenii. Împreună au construit o familie frumoasă și au trecut prin numeroase momente, atât bune, cât și mai puțin ușoare.

Constantin Enceanu: „Cu bune, cu rele, ne mândrim cu tot ce am realizat împreună!”

Cu această ocazie, interpretul de muzică populară și-a amintit de ziua în care au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă și a marcat aniversarea printr-o urare adresată amândurora.

„Au trecut 41 de ani de când am spus DA în fața ofițerului de stare civilă! Cu bune, cu rele, ne mândrim cu tot ce am realizat împreună! La mulți ani, cu sănătate, nouă!”, a transmis Constantin Enceanu pe Instagram. 

„Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna”

Angela și Constantin Enceanu au o căsnicie solidă și echilibrată, care durează de mai bine de patru decenii. Artistul consideră că unul dintre secretele unei relații de lungă durată este răbdarea, o calitate pe care, în opinia sa, mulți dintre tinerii din ziua de astăzi nu o mai au. Interpretul de muzică populară a vorbit despre felul în care au reușit el și soția sa să treacă peste momentele dificile, dar și despre gesturile simple care le mențin relația la fel de apropiată.

„Tinerii din ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată «Gata!» în căsnicia noastră. Ne-am certat, ca orice oameni, dar niciodată nu i-am spus soției mele că am terminat-o. Dacă aș fi spus asta, ar fi însemnat că m-am gândit serios la despărțire, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile atât de grave nu trebuie spuse decât atunci când simți că ruptura va exista cu siguranță.

Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna. Pe mine, căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu și soția mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm de acasă. Când ne întâlnim, ne pupăm. Această apropiere face relația și mai strânsă. Ne spunem din suflet «Te iubesc!». Când spun aceste cuvinte, nu o fac gratuit. Sunt prea sincer”, a declarat Constantin Enceanu la Antena Stars.

Ghid de cumpărături

image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
image png
Tragedie în lumea televiziunii! O prezentatoare TV, găsită împușcată mortal în dormitorul locuinței sale! Soțul a fost arestat Internațional
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele numirii lui Costin Curelea la FCSB! El l-a convins pe Gigi Becali să-l aducă lângă Reghecampf. Exclusiv www.fanatik.ro
image
"Era o teroare absolută". Filmul tragediei de pe autostrada Trakia. Bucăţi de asfalt, ridicate pentru analiză observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: „Mi se pare fascinant!” www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
Dragoș Bucur jpg
Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit Vedete românești
Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
pavel bartos si smiley jpg
Ce spun soțiile lui Smiley și Pavel Bartoș despre timpul petrecut împreună de cei doi. Cât de des se văd în afara filmărilor Vedete românești
Mădălina Ghenea
Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale Vedete românești
image png
VideoGoldie Hawn, declarație de dragoste pentru Kurt Russell după 43 de ani de relație: „Încă este atât de chipeș” Vedete internaționale
Ian Insula Iubirii
#Insula iubirii
Ce amendă primesc concurenții de la Insula Iubirii dacă dezvăluie informații din emisiune. Ian a spus suma prevăzută în contractul cu Antena 1 Vedete românești
Răzvan Fodor (1) jpg
Ce obiceiuri are Răzvan Fodor în fiecare toamnă: „Cică sunt haios când sunt chinuit!” Puțini știau asta despre actor Vedete românești
mara banica colaj instagram jpeg
Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor, în același spital în care s-a stins din viață tatăl ei: „Doamne, nu-mi da cât pot duce!” Ce mesaj a transmis vedeta Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net