Îi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie

Imaginea pe care v-o punem la dispoziție surprinde un moment special din viața unui îndrăgit artist de muzică populară și a soției sale, chiar în ziua în care și-au unit destinele. Cei doi apar în ipostaza de miri, iar fotografia păstrează vie amintirea unui moment important din povestea lor de dragoste. Voi ați reușit să recunoașteți personajele din imagine?

Recunoașteți artistul din imagine? Foto: Instagram

Fotografia surprinde ziua nunții lui Constantin Enceanu alături de soția sa, Angela. Artistul a publicat imaginea cu ocazia împlinirii a 41 de ani de căsnicie și a transmis un mesaj emoționant femeii care îi este alături de atâtea decenii. Împreună au construit o familie frumoasă și au trecut prin numeroase momente, atât bune, cât și mai puțin ușoare.

Constantin Enceanu: „Cu bune, cu rele, ne mândrim cu tot ce am realizat împreună!”

Cu această ocazie, interpretul de muzică populară și-a amintit de ziua în care au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă și a marcat aniversarea printr-o urare adresată amândurora.

„Au trecut 41 de ani de când am spus DA în fața ofițerului de stare civilă! Cu bune, cu rele, ne mândrim cu tot ce am realizat împreună! La mulți ani, cu sănătate, nouă!”, a transmis Constantin Enceanu pe Instagram.

„Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna”

Angela și Constantin Enceanu au o căsnicie solidă și echilibrată, care durează de mai bine de patru decenii. Artistul consideră că unul dintre secretele unei relații de lungă durată este răbdarea, o calitate pe care, în opinia sa, mulți dintre tinerii din ziua de astăzi nu o mai au. Interpretul de muzică populară a vorbit despre felul în care au reușit el și soția sa să treacă peste momentele dificile, dar și despre gesturile simple care le mențin relația la fel de apropiată.

„Tinerii din ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată «Gata!» în căsnicia noastră. Ne-am certat, ca orice oameni, dar niciodată nu i-am spus soției mele că am terminat-o. Dacă aș fi spus asta, ar fi însemnat că m-am gândit serios la despărțire, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile atât de grave nu trebuie spuse decât atunci când simți că ruptura va exista cu siguranță.

Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna. Pe mine, căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu și soția mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm de acasă. Când ne întâlnim, ne pupăm. Această apropiere face relația și mai strânsă. Ne spunem din suflet «Te iubesc!». Când spun aceste cuvinte, nu o fac gratuit. Sunt prea sincer”, a declarat Constantin Enceanu la Antena Stars.