 Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
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Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

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Constantin Enceanu și-a câștigat locul în rândul interpreților de muzică populară renumiți, însă succesul pe scenă a venit și cu sacrificii importante. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale, legat chiar de fiica lui, Cătălina.

Constantin Enceanu, alături de fiica și soția lui.
Constantin Enceanu, alături de fiica și soția lui. Foto: Facebook/Arhiva Click!

Constantin Enceanu regretă că a lipsit din momente importante din viața fiicei sale

Una dintre cele mai de preț persoane din viața lui Constantin Enceanu este fiica sa, Cătălina, pe care artistul o numește „viața lui”. Cu emoție, cântărețul a recunoscut că programul încărcat și pasiunea pentru muzică l-au făcut să lipsească de la multe momente importante din viața fiicei sale, inclusiv de la zilele ei de naștere.

Cătălina este născută pe 15 august, de Sfânta Maria, iar artistul spune că, în aproape 40 de ani, nu știe dacă a reușit măcar o dată să fie acasă de ziua ei.

„Cătălina este viața mea. Mi-a reproșat de atâtea ori că de ziua ei nu am fost acasă. Ea este născută de Sfânta Maria, pe 15 august. Cătălina mea are aproape 40 de ani și din nefericire, pentru mine și pentru ea, în toți acești ani nu știu dacă am fost o dată de ziua ei acasă.”

„Sunt momente în viață când trebuie să faci sacrificii”

Artistul recunoaște că absența sa din viața familiei a fost un subiect pe care fiica lui i l-a reproșat de-a lungul timpului. Constantin Enceanu spune că a încercat să îi explice că, pentru a-și construi o viață liniștită și fericită, uneori a fost nevoit să facă anumite sacrificii.

„Lucrul ăsta mi l-a reproșat. I-am explicat: «Tati, sunt momente în viață când trebuie să faci sacrificii». Nu știu cât de mult m-a înțeles sau cât de mult am înțeles-o eu, dar asta am gândit eu că pot face în acele momente pentru a avea o viață liniștită și fericită”, a declarat Constantin Enceanu la „Furnicuțele”.

Constantin Enceanu, regulă clară pentru soția lui

Pasiunea pentru muzica populară a fost atât de puternică pentru Constantin Enceanu, încât artistul spune că i-a transmis încă de la început soției sale un lucru foarte clar: să nu îi ceară niciodată să renunțe la carieră.

Cei doi sunt împreună de 41 de ani, iar cântărețul mărturisește că muzica a avut întotdeauna un loc esențial în viața sa.

„Să nu cumva să-mi ceri sau încerci să mă convingi să mă las de muzică, că mă despart de tine. Pentru mine, muzica este totul”, a explicat cântărețul.

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