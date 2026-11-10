Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele

Finalul unei conferințe-maraton găzduite marți, 10 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni a consemnat un moment tensionat, fără precedent în istoria recentă a relației dintre Administrația Prezidențială și mass-media.

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni Foto: arhivă/facebook

Șeful statului, Nicușor Dan, i-a comunicat în mod direct jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele că are interdicție definitivă de a mai participa la întâlnirile de presă de la sediul prezidențial pe întreaga durată a mandatului său.

Decizia, motivată prin presupuse „injurii”, a intervenit imediat după ce reprezentantul Centrului de Investigații Media a ridicat o problemă sensibilă din sistemul de justiție, gestul readucând în discuție limitele libertății presei și prevederile stricte ale legislației privind liberul acces la informațiile de interes public.

Replica tăioasă a șefului statului după întrebarea incomodă despre procurorul general

Incidentul a escaladat după ce Ovidiu Vanghele a cerut lămuriri în cadrul conferinței cu privire la o speță delicată din Consiliul Superior al Magistraturii: un vot exprimat în urmă cu o lună și jumătate de procurorul general Cristina Chiriac în secția CSM împotriva propunerii de sesizare a Inspecției Judiciare.

În loc să abordeze exclusiv fondul chestiunii juridice, Nicușor Dan a încheiat reuniunea adresându-i-se nominal ziaristului și reproșându-le propriilor consilieri că i-au permis intrarea în sală:

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să așteptați până acum. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, potrivit ProTv.

Președintele nu a detaliat natura exactă a afirmațiilor calificate drept „injurii” și nici circumstanțele sau momentul în care ar fi redactat sau transmis dispoziția administrativă respectivă.

Cine este Ovidiu Vanghele?

Măsura anunțată la Cotroceni ridică semne majore de întrebare din punct de vedere legal. Conform articolului 19, alineatul (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, normele în vigoare stipulează fără echivoc: „Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea”.

Ovidiu Vanghele este unul dintre cei mai cunoscuți și premiați reporteri de investigație din România. Cu un parcurs început în 2002 la agenția Mediafax și continuat din 2012 la Știrile Pro TV, ziaristul a fondat în 2013 Centrul de Investigații Media (CIM).

De-a lungul anilor, a condus redacția EurActiv România, a colaborat cu platformele Factual și Ziare.com și a semnat, alături de Ana Poenariu (RISE Project), seria de dezvăluiri „Toți oamenii generalului” despre Gabriel Oprea, potrivit Hotnews.ro.

Din 2017, coordonează alături de Vlad Stoicescu proiectul independent „Să fie Lumină”, fiind printre cei care au documentat abuzurile comise de fostul episcop Corneliu Bârlădeanu asupra elevilor de la Seminarul Teologic din Huși.

Laureat cu multiple distincții la Premiile Superscrieri și fost cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității din București, Vanghele este cunoscut pentru anchetele sale axate pe fraude guvernamentale și nereguli grave în instituțiile de sănătate mintală.