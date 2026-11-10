 Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Finalul unei conferințe-maraton găzduite marți, 10 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni a consemnat un moment tensionat, fără precedent în istoria recentă a relației dintre Administrația Prezidențială și mass-media. 

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni Foto: arhivă/facebook

Șeful statului, Nicușor Dan, i-a comunicat în mod direct jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele că are interdicție definitivă de a mai participa la întâlnirile de presă de la sediul prezidențial pe întreaga durată a mandatului său.

Decizia, motivată prin presupuse „injurii”, a intervenit imediat după ce reprezentantul Centrului de Investigații Media a ridicat o problemă sensibilă din sistemul de justiție, gestul readucând în discuție limitele libertății presei și prevederile stricte ale legislației privind liberul acces la informațiile de interes public.

Replica tăioasă a șefului statului după întrebarea incomodă despre procurorul general

Incidentul a escaladat după ce Ovidiu Vanghele a cerut lămuriri în cadrul conferinței cu privire la o speță delicată din Consiliul Superior al Magistraturii: un vot exprimat în urmă cu o lună și jumătate de procurorul general Cristina Chiriac în secția CSM împotriva propunerii de sesizare a Inspecției Judiciare.

În loc să abordeze exclusiv fondul chestiunii juridice, Nicușor Dan a încheiat reuniunea adresându-i-se nominal ziaristului și reproșându-le propriilor consilieri că i-au permis intrarea în sală:

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să așteptați până acum. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, potrivit ProTv.

Președintele nu a detaliat natura exactă a afirmațiilor calificate drept „injurii” și nici circumstanțele sau momentul în care ar fi redactat sau transmis dispoziția administrativă respectivă.

Cine este Ovidiu Vanghele? 

Măsura anunțată la Cotroceni ridică semne majore de întrebare din punct de vedere legal. Conform articolului 19, alineatul (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, normele în vigoare stipulează fără echivoc: „Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea”.

Ovidiu Vanghele este unul dintre cei mai cunoscuți și premiați reporteri de investigație din România. Cu un parcurs început în 2002 la agenția Mediafax și continuat din 2012 la Știrile Pro TV, ziaristul a fondat în 2013 Centrul de Investigații Media (CIM).

De-a lungul anilor, a condus redacția EurActiv România, a colaborat cu platformele Factual și Ziare.com și a semnat, alături de Ana Poenariu (RISE Project), seria de dezvăluiri „Toți oamenii generalului” despre Gabriel Oprea, potrivit Hotnews.ro

Din 2017, coordonează alături de Vlad Stoicescu proiectul independent „Să fie Lumină”, fiind printre cei care au documentat abuzurile comise de fostul episcop Corneliu Bârlădeanu asupra elevilor de la Seminarul Teologic din Huși.

Laureat cu multiple distincții la Premiile Superscrieri și fost cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității din București, Vanghele este cunoscut pentru anchetele sale axate pe fraude guvernamentale și nereguli grave în instituțiile de sănătate mintală.

Ghid de cumpărături

Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
constantin enceanu
FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie Vedete românești
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună! www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
salata calda jpg
Salata pe care trebuie să o servești pentru sănătatea creierului, a inimii și a digestiei. Ce ingrediente sunt necesare Fapt divers
pasajul unirii jpg
Două nopți de restricții de trafic în București! Pasajul Unirii și Șoseaua Olteniței intră în atenția autorităților Național
ssssssssssss 890x428 jpg
Pelerinaj la intrarea în Catedrala Națională. Ce se mai întâmplă la biserica din subteran Național
close up hand holding calculator jpg
Cu cât scumpesc furnizorii curentul? „Am ajuns să stăm cu frica în casă” Național
Infecție holeră
Holera face ravagii în 2026! Peste 3.000 de oameni au murit. Care este regiunea cea mai afectată Internațional
Trenurile din Gara de Nord ai avut mari întârzieri FOTO Inquam Photos Octav Ganea jpg
Ce îi sperie cel mai mult pe călătorii din Gara de Nord. Mărturiile românilor: „Nu prea mă simt în siguranță” Național
image png
Tragedie în lumea televiziunii! O prezentatoare TV, găsită împușcată mortal în dormitorul locuinței sale! Soțul a fost arestat Internațional
Insomnie FOTO Shutterstock jpg
Motivul pentru care simți nevoia să mergi la toaletă în mijlocul nopții. Medicii explică care sunt cauzele acestui fenomen Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac actualitate.net