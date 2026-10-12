Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa

Michael Douglas se află în centrul unui val de controverse după publicarea volumului său de memorii, „One Helluva Ride”, în care povestește deschis despre cariera sa, dar și despre relațiile pe care le-a avut cu mai multe femei celebre de la Hollywood.

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Dezvăluirile despre relațiile amoroase au stârnit nemulțumiri

Potrivit publicației Blast, mai mulți apropiați ai actorului consideră că dezvăluirile privind viața sa sentimentală sunt nepotrivite și nu se ridică la nivelul imaginii elegante pe care starul și-a construit-o de-a lungul deceniilor.

Conform aceleiași publicații, actorul vorbește despre relațiile pe care le-a avut cu actrițe precum Kathleen Turner, Jeanne Tripplehorn și Brenda Vaccaro, dar face referiri și la căsnicia cu Catherine Zeta-Jones.

O sursă apropiată actorului a declarat că mulți dintre prietenii săi sunt surprinși de accentul pus pe viața personală, în condițiile în care cariera sa impresionantă ar fi oferit suficient material pentru o autobiografie.

Potrivit aceleiași surse, unii dintre apropiați consideră că relatarea detaliată a acestor povești de dragoste poate fi percepută drept lipsită de tact, chiar dacă persoanele implicate și-ar fi dat acordul pentru publicarea informațiilor.

Cei care îl cunosc pe actor spun că imaginea prezentată în carte contrastează cu personalitatea pe care acesta a afișat-o de-a lungul anilor.

„Michael este, de obicei, un adevărat gentleman”, ar fi declarat sursa citată de publicațiile britanice, adăugând că tonul unor pasaje din volum i-a surprins pe mulți dintre cei din cercul său apropiat.

Unii cred că actorul a urmărit să genereze interes mediatic în jurul cărții și să își consolideze moștenirea artistică printr-un volum cât mai discutat.

Relația cu Kathleen Turner, unul dintre cele mai comentate capitole

Printre cele mai mediatizate pasaje se numără cele referitoare la relația dintre Michael Douglas și Kathleen Turner în perioada filmărilor pentru pelicula „Romancing the Stone”, lansată în 1984.

În carte, actorul povestește că a fost atras imediat de colega sa și descrie relația lor ca pe una care s-a dezvoltat natural în timpul colaborării profesionale.

Cu toate acestea, dezvăluirea a atras atenția și pentru că, la acea vreme, Douglas era căsătorit cu prima sa soție, Diandra Luker.

Spre deosebire de criticii actorului, Kathleen Turner a părut să trateze situația cu detașare. Actrița a declarat pentru revista People că nu înțelege agitația creată în jurul unei povești petrecute în urmă cu aproximativ 40 de ani și a precizat că abia așteaptă să citească volumul.

Michael Douglas a scris și despre Jeanne Tripplehorn

Actorul dezvăluie și detalii despre relația sa cu Jeanne Tripplehorn, colega sa din filmul „Basic Instinct”. Douglas mărturisește că a avut sentimente puternice pentru actriță și susține că a discutat cu aceasta înainte de publicarea informațiilor din carte.

Cu toate acestea, criticii săi se întreabă dacă persoanele menționate în volum s-au simțit cu adevărat confortabil să își vadă poveștile personale expuse public, având în vedere influența pe care actorul continuă să o aibă la Hollywood.

În ciuda controverselor, „One Helluva Ride” oferă o perspectivă amplă asupra vieții și carierei lui Michael Douglas, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai ultimelor decenii, însă discuțiile generate de dezvăluirile sale intime par să fi eclipsat, cel puțin momentan, realizările profesionale prezentate în paginile cărții.

Ce i-a cerut Catherine Zeta-Jones înainte să înceapă o relație cu actorul

Michael Douglas dezvăluie în autobiografia sa, One Helluva Ride, că începutul relației cu Catherine Zeta-Jones a venit la pachet cu un ultimatum clar din partea actriței. Potrivit actorului, aceasta i-a spus că nu este dispusă să intre într-o relație dacă el continua să se întâlnească și cu alte femei.

Potrivit publicației People, actorul afirmă în cartea sa că, la acel moment, era recent despărțit de prima sa soție, Diandra Douglas, și avea relații cu alte cinci femei, care locuiau în orașe diferite. El susține că toate știau că se afla în proces de divorț și că situația nu implica angajamente serioase.

„Mi-a spus că înțelege faptul că eram un bărbat singur, ieșit dintr-o căsnicie lungă, dar că ea își dorește o relație exclusivă. Mi-a spus că nu este interesată să mă întâlnesc și cu alte persoane în același timp”, povestește Douglas în carte.

Când Catherine Zeta-Jones i-a cerut să aleagă, Douglas spune că nu a ezitat prea mult.

„I-am spus să mă aștepte puțin, pentru că trebuia să dau cinci telefoane rapide. Iar ea a răspuns: «Cinci? Trebuie să dai cinci telefoane?»”, își amintește actorul.

Potrivit mărturisirii sale, în aceeași zi le-a contactat pe toate cele cinci femei pentru a le anunța că întâlnise pe cineva și că nu mai poate continua relațiile respective.

În autobiografie, Douglas povestește și despre prima întâlnire cu Catherine Zeta-Jones. Actorul spune că a remarcat-o inițial într-o proiecție a filmului Masca lui Zorro din 1998, iar câteva săptămâni mai târziu a cunoscut-o personal la Festivalul American de Film de la Deauville, în Franța.

El a fost impresionat nu doar de frumusețea actriței, ci și de personalitatea ei.