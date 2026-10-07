Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”

Legendarul actor face noi dezvăluiri despre viața sa amoroasă în autobiografia „One Helluva Ride”, în care povestește despre o aventură extraconjugală avută în timpul filmărilor pentru celebrul thriller erotic „Basic Instinct”.

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Michael Douglas, care a fost de-a lungul timpului în centrul mai multor speculații privind viața lui sentimentală, a clarificat că nu a fost niciodată dependent de sex. În schimb, recunoaște că a avut relații extraconjugale în perioada în care căsnicia cu Diandra Luker trecea prin momente dificile.

Una dintre mărturisirile sale este despre actrița Jeanne Tripplehorn, cu toate că atenția publicului s-a îndreptat, la acea vreme, asupra atracției evidente dintre Douglas și Sharon Stone. „Adevărul este că m-am îndrăgostit nebunește de Jeanne, în ciuda diferenței noastre de vârstă de aproape 20 de ani”, mărturisește Douglas în carte.

Foto: Profimedia

La filmări, Tripplehorn avea 28 de ani și Douglas, 47, iar actorul era încă însurat cu Diandra Luker, cu care avea un fiu, pe Cameron. Michael spune că era atât de atras de Tripplehorn încât a ajuns să ia în calcul despărțirea definitivă de mama fiului său. În cele din urmă, a decis că nu era o idee prea bună să treacă direct dintr-o căsnicie de aproape 15 ani într-o nouă relație.

Relația cu Tripplehorn a fost ținută secret în timpul producției. „Relația mea cu Jeanne a avut loc în timpul filmărilor, apoi am mers fiecare pe drumuri separate”, scrie Douglas. Deși nu a mai ținut legătura cu Tripplehorn după încheierea filmărilor, actorul a contactat-o înainte de a include povestea lor în autobiografie și i-a cerut permisiunea de a scrie despre relația lor.

Foto: Profimedia

Idila cu Tripplehorn nu este singura aventură extraconjugală pe care Douglas o recunoaște în noua sa carte. Actorul dezvăluie și că a avut o relație cu Kathleen Turner în timpul filmărilor pentru „Romancing the Stone”, în 1984. La acea vreme, Douglas era căsătorit tot cu Diandra Luker, iar Turner avea o relație cu cel care avea să-i devină ulterior soț, Jay Weiss. Michael Douglas spune că între el și Turner atracția a fost năucitoare: „Kathleen era inteligentă, amuzantă și sexy. Mi-a plăcut din prima și am fost imediat atrași unul de celălalt”, povestește actorul.

Foto: Profimedia

Cu toate astea, starul hollywoodian neagă zvonurile că ar fi avut vreo depedență de sex în tinerețe, în ciuda reputației sale de Don Juan care dăinuie de câteva decenii bune.