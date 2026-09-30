Blestem în familie? După ce Christopher Reeve a murit prematur, fiul lui „Superman” se luptă pentru viața sa!

Destinul pune la încercare aceeași familie, după ce Christopher Reeve, actorul care i-a dat viață lui „Superman”, a rămas paralizat în urma unui accident de călărie și a murit câțiva ani mai târziu, fiul său, Will Reeve, trece prin propria luptă cu o boală gravă.

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A crezut că nu e nimic grav...

La începutul acestui an, Will Reeve, în vârstă de 34 de ani, a fost diagnosticat cu o formă rară și agresivă de cancer testicular. Totul a început în aprilie, când a observat un nodul dureros la unul dintre testicule. Soția sa, Amanda, l-a încurajat să meargă la medic și să facă o ecografie.

Pentru Will, vestea a venit ca un șoc. A mărturisit că inițial a crezut că nu era nimic grav și că problema avea să dispară de la sine. Diagnosticul avea însă să-i trezească amintiri dureroase despre anii în care și-a văzut ambii părinți confruntându-se cu probleme medicale grave.

Christopher Reeve avea doar 42 de ani când, în mai 1995, a fost aruncat de pe cal în timpul unei competiții ecvestre, în Virginia. Accidentul l-a lăsat paralizat de la gât în jos. Pentru următorii nouă ani, actorul a trăit într-un scaun rulant și a avut nevoie de ventilator pentru a respira. Christopher Reeve a murit în 2004, la vârsta de 52 de ani, în urma unei insuficiențe cardiace, iar Will avea atunci doar 13 ani.

Și-a pierdut și mama...

Drama familiei nu s-a încheiat aici. La numai 17 luni după moartea tatălui său, Will și-a pierdut și mama. Dana Reeve, care îi fusese alături lui Christopher în anii de după accident, a murit în 2006, la doar 44 de ani, după ce fusese diagnosticată cu cancer pulmonar.

Două decenii mai târziu, Will s-a trezit, la rândul său, în postura de pacient oncologic.

Foto: Profimedia

„Câtă ironie!”

În luna mai, medicii i-au îndepărtat testiculul afectat, după care a urmat chimioterapia, iar tratamentul i-a provocat lui Will o experiență tulburătoare: s-a întors la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, același loc în care mama sa fusese tratată pentru cancer pulmonar cu aproximativ două decenii înainte. „Câtă ironie! La 20 de ani după ce mama mea a murit de cancer pulmonar la Memorial Sloan Kettering, eu eram în aceeași clădire, tratându-mă pentru cancer”, a povestit Will.

Pentru el, experiența a avut o încărcătură aparte. Pe de o parte, a înțeles mai bine prin ce trecuse mama sa în perioada tratamentului. Pe de altă parte, s-a regăsit într-o situație care i-a amintit de ultimii ani din viața tatălui său — ani în care familia s-a concentrat asupra îngrijirii lui Christopher Reeve și asupra încercării de a păstra o viață cât mai normală și mai fericită.