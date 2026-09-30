 Ce cadou i-a făcut Alin Oprea soției sale, la trei ani de la nuntă? Gestul făcut de Florin Zamfirescu care a impresionat-o pe Medana la gala Soniei Trifan
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VideoCe cadou i-a făcut Alin Oprea soției sale, la trei ani de la nuntă? Gestul făcut de Florin Zamfirescu care a impresionat-o pe Medana la gala Soniei Trifan

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Medana și Alin Oprea au sărbătorit cu fast trei ani de la nunta lor de vis! Cei doi se iubesc la fel de tare ca în prima zi și au fost premiați împreună la The Icons Grand Gala, eveniment organizat de celebra designeriță Sonia Trifan, cu prilejul aniversării a 18 ani de carieră în domeniul modei. Iată ce au povestit cei doi despre povestea lor de dragoste într-un interviu acordat pentru Click!

Trei ani de căsnicie și șapte de iubire fierbinte! Medana și Alin Oprea au fost cuplul serii la The Icons Grand Gala, eveniment organizat de Sonia Trifan cu prilejul a 18 ani de carieră în domeniul modei. 

Sonia Trifan i-a premiat pe Medana și Alin Oprea
Sonia Trifan i-a premiat pe Medana și Alin Oprea Foto: Facebook

Medana și Alin Oprea, premiați de Sonia Trifan la The Icons Grand Gala 

Medana Oprea a defilat într-o rochie vaporoasă, fucsia, din voal, pentru Sonia Trifan, solistul de la Talisman  fiind topit când și-a văzut soția pe podium. Cei doi au primit și ei premii de la Sonia Trifan în cadrul The Icons Grand Gala, iar Alin Oprea a extaziat audiența când i-a cântat Soniei Trifan „La mulți ani!”. Apreciata creatoare de modă a izbucnit în lacrimi de emoție. 

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Foto: Facebook

Ce gest a făcut actorul Florin Zamfirescu pentru Medana Oprea?

Medana Oprea a primit premiul pentru poezie la The Icons Grand Gala, ea fiind o talentată poetă. Actorul Florin Zamfirescu a felicitat-o și el după ce a citit câteva dintre frumoasele versuri compuse de ea. 

„The Icons Grand Gala a fost un eveniment grandios, care va rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri din viața mea. Am fost premiată pe aceeași scenă alături de oameni valoroși, pe care i-am admirat încă din copilărie. Mă gândesc, în special, la doamna Ecaterina Andronescu și la maestrul Florin Zamfirescu.

Doamna Ecaterina Andronescu a venit la mine și mi-a oferit un buchet de flori, chiar cel pe care îl vedeți în fotografiile noastre. Am rămas fără cuvinte, surprinsă și încântată. Nu știu cu ce am cucerit-o, dar unele momente nu au nevoie de explicații. Trebuie doar trăite.

Marele actor Florin Zamfirescu a stat chiar lângă mine la masă, iar volumul meu de poezie <<Iubirea, icoană de cristal>> era la vedere. L-a luat din proprie inițiativă, l-a răsfoit și a citit câteva dintre poeziile mele. M-a felicitat cu drag și m-a încurajat să scriu în continuare. Cuvintele domniei sale mi-au dat și mai multă motivație.

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Foto: Facebook

Soțul meu, Alin, mi-a dedicat cea mai nouă piesă a lui, <<Tu mă înalți>>. Am avut bucuria să împărțim din nou aceeași scenă și să fim premiați fiecare pentru activitatea sa artistică.

Am lăsat-o la final pe Sonia mea dragă, surioara mea, parte din sufletul meu. Aș putea scrie un roman întreg despre ea și poate chiar o voi face cândva. Cei 18 ani de carieră ai săi au fost clădiți cu pasiune, viziune și muncă asiduă. Când spui <<femeie de carieră>>,  <<spirit de echipă>> și <<lider>>, spui, fără doar și poate, Sonia Trifan. Dar, dincolo de toate realizările ei, Sonia este femeia capabilă să te susțină cu toată inima atunci când crede în tine.

După această gală, am înțeles încă o dată că oamenii cu adevărat mari te susțin, te încurajează și te apreciază. Oamenii mici te invidiază, te critică și te judecă. Fiecare se manifestă în funcție de oglinda sufletului său.

Medana Oprea și Sonia Trifan
Medana Oprea și Sonia Trifan Foto: Facebook

În urmă cu opt ani, nu aș fi crezut că voi avea parte de astfel de experiențe și realizări. În primul rând, îi voi fi veșnic recunoscătoare cățelului meu Hugo. Le sunt recunoscătoare și soțului meu, Alin Oprea, surorii mele de suflet, Sonia Trifan, și doamnei Mariana Feride. Copiii mei, Darius și Daria, sunt icoanele și binecuvântările vieții mele. Îi iubesc cu toată ființa mea.

Toate acestea au fost posibile cu voia lui Dumnezeu, care a scos în calea mea aceste suflete minunate. Sunt convinsă că voi întâlni în continuare oameni frumoși la suflet, pentru că atragi ceea ce ești. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc și pentru fiecare zi din viața mea”, a spus Medana Oprea, după primirea premiului la gala Soniei Trifan. 

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Foto: Click!

Ce cadou i-a făcut solistul de la Talisman soției sale? 

Solistul de la Talisman a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, cum o răsfață pe Medana la trei ani de la nuntă. 

„Noi avem multe de sărbătorit! E  momentul în care ne-am cunoscut acum opt ani, apoi momentul în care considerăm că am început o relație, acum aproape șapte ani și jumătate,  apoi avem de sărbătorit cununia civilă de la care am împlinit patru ani și nunta, despre care vorbim acuma, de la care am împlinit trei ani! Prin urmare,  noi avem patru sărbători ale relației noastre”, a spus Alin Oprea, pentru Click! 

Medana a dat și ea din casă și a dezvăluit ce cadou a primit de la soțul ei. 

„Năravul acesta cu cadourile nu i-a dispărut lui Alin. Tot primesc cadouri din partea lui și nu doar cu o ocazie specială. De exemplu, în urmă cu două  luni, mi-a cumpărat un telefon ultimul model, iar acum mi-a făcut cadou un ondulator, cu placă, pe care mi l-a promis de mult. Mi-a zis: <<ți-l cumpăr ca să-ți fac eu părul la un moment>>. Sper să continue tot așa cu cadourile”, ne-a spus Medana. 

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Foto: Facebook

Alin Oprea: „Au fost trei ani în care am trecut prin multe”

Medana și Alin au sărbătorit cei trei ani de la nuntă și cu o masă intimă, pe care au luat-o doar ei doi la lumina lumânărilor, pe marginea piscinei. 

Iată ce mărturisiri a făcut Alin despre mariajul lor: 

„Am sărbătorit cei 3 ani de la nunta noastră, într-o ambianță magică, alături de femeia care mi-a schimbat viața și care a dat un sens nou cuvântului <<acasă>>. Medana nu este doar soția mea. Este omul lângă care am învățat din nou să cred în iubire, în liniște, în loialitate și în puterea de a construi frumos, zi după zi.

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Foto: Facebook

Au fost trei ani în care am trăit mult, am construit mult, am trecut prin multe și, mai presus de toate, am rămas unul lângă celălalt. Iar pentru mine, aceasta este cea mai mare dovadă de iubire. O admir pentru femeia care este, pentru sensibilitatea ei, pentru eleganță, pentru forța pe care o are și pentru felul în care știe să aducă lumină în jurul ei. Sunt mândru de ea, de noi și de povestea pe care o scriem împreună.

Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege-o tot pe ea. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să păstrăm mereu ceea ce avem mai prețios: iubirea, respectul, prietenia și bucuria de a merge prin viață împreună”, a fost mesajul lui Alin Oprea pentru soția sa, Medana. 

Nunta religioasă a lui Alin Oprea (solistul trupei Talisman) cu frumoasa lui soție, Medana, a avut loc pe 15 septembrie 2023. Evenimentul a fost unul spectaculos, cei doi având 10 perechi de nași. Mireasa a purtat o rochie de senzație creată de prietena ei, designeriță Sonia Trifan. 

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