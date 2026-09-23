Invazie de vedete la gala aniversară a Soniei Trifan! Florin Zamfirescu, Piedone și reporterul Click! au fost premiați

Spectaculosul eveniment La Belle Époque de la Mode - Sonia Trifan 2026, gala 18 ani în lumea modei, a avut loc marți seară, la Aristocrats Events și a adunat lumea bună din show-biz. Printre personalitățile laureate în cadrul The Icons Grand Gala s-au numărat actorii Florin Zamfirescu și Diana Lupescu, Cristian Popescu Piedone, Viorica Dăncilă sau Ecaterina Andronescu. Reporterul ziarului Click! Alina Erimia a primit, la rândul ei, un premiu de excelență în jurnalism monden și lifestyle.

Sonia Trifan a sărbătorit cu fast 18 ani de carieră de succes în lumea modei! Cunoscuta designeriță de la noi a adunat, marți seară, la Aristocrats Events, crema vedetelor din România din mai multe domenii de activitate.

A fost o seară magică care a reunit de fapt două evenimente remarcabile în care frumusețea, moda și eleganța s-au întâlnit cu profesionalismul, arta și performanța.

Sonia Trifan și-a premiat colaboratorii Foto: Click!

Sonia Trifan, 18 ani de carieră: „Cel mai important eveniment al meu de până acum”

Marcată de emoții foarte mari, cunoscuta designeriță Sonia Trifan a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, că gala de marți a fost de departe cel mai mare și mai important eveniment din cariera sa de până acum.

„Acesta este, fără doar și poate, cel mai mare eveniment din întreaga mea carieră. Am încercat să adun în același loc personalități din diverse domenii cu care am colaborat în întreaga mea carieră, oameni care fac parte din povestea mea. Fiecare invitat din seara aceasta a avut legătură cu mine, cu cei 18 ani petrecuți în lumea modei.

18 ani care au trecut pe nesimțite! Nu a fost ușor, nu a fost nici greu. Secretul este să-ți placă ceea ce faci și atunci toate ți se par doar niște provocări și te bucuri de fiecare experiență în parte”, a declarat Sonia Trifan, într-un interviu oferit pentru Click!

Designerița a primit cadou, cu acest prilej, un tablou cu portretul ei realizat din pietre Swarovski și înmânat de bună ei prietenă, fosta voleibalistă de performanță, Lili Apostol.

Foto: Click!

Piedone, Florin Zamfirescu și Ecaterina Andronescu, premiați la The Icons Grand Gală

Evenimentul în sine a îmbinat show-urile de modă semnate Sonia Trifan sau Florin Burescu, cu premierile din The Icons Grand Gală - Evening of Great Personalities. În cadrul galei mai multe personalități ale momentului din diverse domenii au fost laureate.

Cristian Popescu Piedone a urcat primul pe scenă, într-o ținută casual în trend, și a mulțumit pentru premiul primit.

„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu, m-am simțit ca la Oscar. Mulțumesc Soniei Trifan pentru acest premiu și oamenilor care m-au creat. Pe mine nu m-au creat partidele politice, m-ați creat voi. Piedone nu a murit, el puțin s-a odihnit”, a transmis Piedone, care a fost aplaudat la scenă deschisă.

Florin Zamfirescu, premiat la gala Soniei Trifan Foto: Click!

Printre personalitățile premiate s-au mai numărat: actorii de primă mărime precum Florin Zamfirescu și Diana Lupescu, dar și figuri bine-cunoscute din zona politicului Ecaterina Andronescu sau Viorica Dăncilă.

Sonia Trifan și reporterul Click!, Alina Erimia Foto: Click!

Reporterul Click!, premiul de excelență pentru jurnalism monden

La categoria mass-media, a fost laureat și reporterul Click! Alina Erimia, care a primit premiul de excelență în jurnalism monden și lifestyle.

Alte vedete distinse și ele în cadrul galei au fost: Medana și Alin Oprea( care i-a și cântat „La mulți ani!” Soniei Trifan). Medana a fost distinsă ca poetă de succes și i-a dedicat prietenei sale, Sonia Trifan, o poezie compusă special pentru ea.

Simona Trașcă și Marian Buzilă au fost distinși și ei pentru Nunta anului

Foto: Click!

Simona Trașcă a urcat pe scenă în prezentarea Soniei Trifan într-o rochie roșie spectaculoasă, iar soțul ei Marian Buzilă a cântat două piese. Alte vedete premiate au fost: Iuliana Marciuc sau Codruța Filip.