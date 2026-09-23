 Robert Lele și Andra Volos s-au căsătorit. Au avut o nuntă spectaculoasă, cu invitați aleși pe sprânceană: „O iubire care ne-a schimbat”
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VideoRobert Lele și Andra Volos s-au căsătorit. Au avut o nuntă spectaculoasă, cu invitați aleși pe sprânceană: „O iubire care ne-a schimbat”

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Ziua de 22 septembrie 2026 a fost una extrem de emoționantă pentru Andra Volos și Robert Lele. După un an de așteptare, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în cadrul unui eveniment grandios, la care au luat parte numeroși invitați și artiști cunoscuți din România. Imaginile de la marele eveniment au fost publicate în mediul online și au stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

Robert Lele și Andra Volos s-au căsătorit.
Robert Lele și Andra Volos s-au căsătorit. Foto: TikTok

Andra Volos și Robert Lele și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu

Robert Lele și Andra Volos trăiesc o poveste de iubire de mai mulți ani și au împreună o fetiță, Kim. Cei doi își programaseră nunta pentru data de 22 septembrie 2025, însă au fost nevoiți să amâne evenimentul din cauza unei probleme personale cu care s-a confruntat o persoană apropiată lor.

Un an mai târziu, ziua mult așteptată a sosit. Andra Volos și Robert Lele au sărbătorit alături de sute de invitați, la un local de lux din județul Giurgiu, iar cei doi au pregătit în detaliu fiecare moment al evenimentului.

Aceștia s-au asigurat că nunta va fi una memorabilă atât pentru ei, cât și pentru invitați. Au acordat o atenție deosebită meniului și momentelor artistice, iar Andra Volos a schimbat mai multe rochii de mireasă pe parcursul evenimentului.

Mesajul emoționant transmis de Andra Volos

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la nunta mult așteptată și a transmis un mesaj în care a vorbit despre semnificația zilei pentru ea și soțul său.

„Pentru voi, poate sunt doar câteva minute de film. Pentru noi…? De la 22 septembrie 2022 până astăzi, 22 septembrie 2026. O iubire care ne-a schimbat, ne-a făcut familie și ne-a adus exact aici. Cu tot ce am fost, cu tot ce am trăit și cu cele mai mari binecuvântări ale noastre. Am pregătit acest film ca pe o bucățică din sufletul nostru și ca pe o surpriză pentru invitații noștri, dar și pentru voi, oamenii care ne urmăriți, ne iubiți și ați crescut odată cu povestea noastră. O singură iubire. O singură viață împreună. Robert & Andra. 22.09.2026”, a fost mesajul postat de Andra Volos în mediul online.

Cine a cântat la nunta celor doi

Petrecerea a fost animată de mai mulți artiști cunoscuți. Printre cei care au întreținut atmosfera s-au numărat Adrian Minune, Sorinel Copilul de Aur, Florin Salam, Andra și Connect-R, alături de alți artiști.

Deși este cântăreț, Robert Lele nu a urcat pe scenă în cadrul propriei nunți. Andra Volos a explicat înaintea evenimentului că această decizie are legătură cu anumite superstiții pe care cei doi le respectă atunci când vine vorba despre evenimente importante din familie.

„Vom începe cu Nicole Cherry, apoi Andra, Connect-R, Florin Salam, Adrian Minune, Tzancă și toți colegii de breaslă ai soțului meu. Nu, Robert nu va cânta, la noi el nu cântă la nuntă. Nu cântă la nicio petrecere în familia noastră, ce ține de botez sau cununie. Doar mie, dacă mai sunt zile de naștere, dar în rest, la evenimente importante, nu. Din cauza superstițiilor, la noi nu se cântă”, declara Andra Volos, în exclusivitate pentru Spynews.ro, cu câteva zile înainte de nuntă.

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