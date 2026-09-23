Declarații sfâșietoare despre ultimele clipe ale actorului Arnaud Denis. Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la capăt

Actrița Delphine Depardieu a vorbit cu lacrimi în ochi despre dispariția regizorului și actorului Arnaud Denis, decedat la doar 43 de ani în Belgia prin eutanasie. Artistul s-a stins împăcat, după o suferință cruntă provocată de complicațiile apărute în urma unei intervenții chirurgicale.

Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la sfârșit lui Arnaud Denis Foto: Facebook

Lumea teatrului francez este în doliu după dispariția prematură a regizorului și actorului Arnaud Denis, decedat la Namur, în Belgia, la vârsta de doar 43 de ani. În ultimele momente de viață, artistul a fost înconjurat de membrii familiei și de cei mai buni prieteni, printre care și actrița Delphine Depardieu.

Ultimele clipe la Namur: „A plecat ușurat, aproape cu un zâmbet pe chip”

Prezentă la căpătâiul său în clinica din Belgia, Delphine Depardieu a descris momentul final drept o eliberare pentru regizorul măcinat de dureri continue.

Cu vocea sugrumată de durere, actrița a relatat: „A plecat ușurat, aproape cu un zâmbet pe chip. Dar este un șoc teribil...”.pentru publicația le parisien.

Cei doi artiști împărtășeau o legătură profesională și umană de excepție. La cea de-a 36-a ediție a Premiilor Molière, din anul 2025, colaborarea lor teatrală atinsese apogeul: spectacolul „Les Liaisons Dangereuses”, regizat de Arnaud Denis, a adunat nominalizări la categoriile majore dedicate teatrelor private, iar Delphine Depardieu a triumfat pe scenă, obținând prestigiosul trofeu Molière pentru cea mai bună actriță, potrivit lpost.be.

Coșmarul medical prin care a trecut Arnaud Denis: complicațiile unei hernii și decizia eutanasiei

Suferințele lui Arnaud Denis au debutat în iulie 2023, în urma unei intervenții de hernie inghinală în timpul căreia i-a fost implantată o proteză din polipropilenă.

Din cauza reacțiilor adverse severe și a deteriorării rapide a sănătății, regizorul a călătorit ulterior în Statele Unite pentru a extrage plasa chirurgicală, operație complexă care a costat aproximativ 40.000 de euro.

Deși îndepărtarea implantului a adus o ameliorare temporară a durerilor acute, starea generală a actorului a continuat să se degradeze galopant.

În ianuarie 2026, confruntat cu un calvar zilnic și cu pierderea completă a calității vieții, Denis a ieșit public să își explice drama și a anunțat deschis hotărârea de a apela la procedura eutanasiei asistate medical în Belgia, punând astfel capăt suferințelor fizice chinuitoare.