Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp

Descoperire macabră în apele râului Olt, unde trupul neînsuflețit al Valentinei a fost găsit înghesuit într-o valiză, prezentând leziuni traumatice severe. Principalul suspect este partenerul acesteia, un tânăr din Tomșani care a dispărut imediat după comiterea faptei, pe fondul crizelor de gelozie.

Valentina a fost găsită într-o valiză pe râul Olt Foto: tiktok

O nouă tragedie cumplită readuce în atenție problema femicidului și a violenței domestice din România. Trupul neînsuflețit al Valentinei, o tânără în vârstă de 28 de ani, a fost descoperit plutind pe râul Olt, închis într-un geamantan de voiaj. Semnalul de alarmă a fost tras inițial de un trecător care a zărit bagajul suspect în apă, intervenția autorităților confirmând o moarte de o violență extremă

Autopsie înfiorătoare: două lovituri la cap și cinci coaste fracturate

Examinarea medico-legală a scos la iveală ferocitatea agresiunii suferite de tânără înainte de deces. Valentina a fost găsită dezbrăcată complet, cu numeroase vânătăi și echimoze pe întreaga suprafață a corpului, înghesuită într-o valiză impermeabilă cu dimensiunile de 80x50 de centimetri.

Relația dintre cei doi era măcinată de tensiuni repetate și scandaluri provocate de gelozia excesivă a suspectului, culminând cu un conflict izbucnit la începutul săptămânii.

Tatăl fetei a bănuit tragedia: declarații cutremurătoare

Disperat că fiica sa nu mai răspundea la telefon încă de luni, tatăl fetei a încercat în mod repetat să afle ce s-a întâmplat, sunându-l direct pe suspect.

Bărbatul a fost mințit inițial că în zonă se lucrează la stâlpii de comunicații și nu există semnal, urmând ca Valentina să-l sune imediat ce ajunge de la muncă.

„Am vorbit cu el luni, pe zi, şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea. La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva la fata mea. Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit. Nu ştiu unde a omorât-o”, a mărturisit bărbatul potrivit Observator.

După apelul la numărul unic de urgență, anchetatorii au localizat valiza în râu, declanșând o amplă operațiune de căutare a suspectului fugar.

Femicidul în cifre: zeci de victime și mii de ordine de protecție încălcate

Cazul Valentinei scoate la lumină realitatea dură a agresiunilor împotriva femeilor. În anul 2025, statisticile oficiale au înregistrat 52 de cazuri de femicid în România, o medie de aproape o victimă ucisă în fiecare săptămână.

Deși Poliția Română a emis peste 12.000 de ordine provizorii de protecție în decursul anului trecut, aproximativ 5.000 dintre acestea au fost încălcate fără rețineri de agresori. Chiar dacă legislația specifică pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost consolidată prin promulgarea noii legi din 23 aprilie, lipsa unor măsuri preventive concrete de monitorizare electronică continuă să lase victimele fără apărare reală în fața partenerilor violenți.