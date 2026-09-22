Descoperire șocantă în Vâlcea. Cadavrul unei tinere, găsit într-o valiză aruncată în râul Olt

Descoperire șocantă în râul Olt, după ce cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză, în județul Vâlcea. Mai mulți pescari au scos din apă geamantanul și au chemat de urgență poliția la fața locului.

Cadavrul unei tinere, găsit într-o valiză aruncată în râul Olt. Foto: Arhivă

Din primele informații, pe corpul acesteia au fost găsite urme de violență. Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea victimei, traseul ei și persoana sau persoanele care au comis oribila crimă.

Cadavrul unei tinere, găsit într-o valiză aruncată în râul Olt

Valiza a fost descoperită marți după-amiază, în jurul orei 15.00, în apropierea barajului din comuna Ionești, județul Vâlcea, conform news.ro. Aceasta se afla în râul Olt și a fost descoperită de mai mulți pescari. Imediat, au fost anunțate și autoritățile.

La fața locului s-au prezentat polițiști și criminaliști, care au început imediat cercetările. DIn primele informații, se pare că pe trupul femeii găsite în valiză au fost observate urme de violență, scrie seintamplainvalcea.ro.

Momentan, identitatea acesteia nu a fost stabilită, însă criminaliștii lucrează pentru a obține datele necesare. Anchetatorii vor demara o ancheta prin care să descopere traseul victimei și să stabilească cine a ucis-o și cum a ajuns valiza în râul Olt, mai precizează publicația locală.

Adolescentă de 15 ani, găsită moartă în Canalul Dunăre Marea Neagră

Un incident cutremurător a avut loc în acest an, în luna martie. Trupul unei adolescente de 15 ani a fost găsit în Canalul Dunăre Marea Neagră, în zona ecluzei de la Agigea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a intervenit în urma unei sesizări, iar la fața locului s-au prezentat pompierii, care au recuperat cadavrul.

Anchetatorii transmiteau la acea vreme că fata fusese dată dispărută la Poliție după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care un rucsac, nefiind eliminată situația ca adolescenta să se fi sinucis.

Familia ei, din localitatea Movilița, a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța pe 23 ianuarie, după ce fata a plecat de acasă la liceul din municipiul Constanța unde învăța, dar nu a ajuns la unitatea școlară.