Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată

Tribunalul București a decis marți, 22 septembrie 2026, eliberarea lui Călin Georgescu și plasarea acestuia sub control judiciar în dosarul privind presupusa înșelăciune de peste un milion de euro.

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Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT de la domiciliu

Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, după aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar privind înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, în timp ce ancheta îl vizează și pe cetățeanul italian Massimiliano Arena. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, prejudiciul investigat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În urma celor cinci percheziții desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, anchetatorii au ridicat, printre altele, sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare și acte de identitate care urmează să fie expertizate.

Decizia de eliberare a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 nu este definitivă și poate fi contestată.

Nicușor Dan despre acuzațiile DIICOT și prezumția de nevinovăție

Șeful statului a precizat că, potrivit informațiilor oficiale puse la dispoziție de către anchetatori, dosarul vizează fapte de natură economică, iar instituțiile abilitate sunt singurele în măsură să clarifice situația:

„Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumpţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, potrivit Observator.

Întrebat direct dacă îl consideră pe Călin Georgescu o victimă, Nicușor Dan a reamintit că dosarul se află într-o etapă preliminară a procedurilor judiciare:

„În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumpţia de nevinovăţie”.