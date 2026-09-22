 Reacția lui Nicușor Dan după reținerea lui Călin Georgescu. Ce a declarat președintele: „Nu are legătură cu alegerile din 2024”
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Reacția lui Nicușor Dan după reținerea lui Călin Georgescu. Ce a declarat președintele: „Nu are legătură cu alegerile din 2024”

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Președintele Nicușor Dan a oferit la New York primele declarații după reținerea lui Călin Georgescu de către DIICOT. Șeful statului a precizat că ancheta vizează o acuzație de înșelăciune și nu are legătură cu alegerile din 2024. Șeful statului a afirmat că respectă prezumția de nevinovăție. 

Nicușor Dan are prima reacție după ce Călin Georgescu a fost reținut
Nicușor Dan are prima reacție după ce Călin Georgescu a fost reținut Foto: arhivă

Aflat la New York, președintele Nicușor Dan a reacționat marți după reținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de către procurorii DIICOT. Șeful statului a subliniat ferm că dosarul instrumentat de anchetatori nu are nicio conexiune cu alegerile prezidențial din anul 2024, insistând asupra faptului că între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar funcționează o strictă separație constituțională a puterilor.

Nicușor Dan despre acuzațiile DIICOT și prezumția de nevinovăție

Șeful statului a precizat că, potrivit informațiilor oficiale puse la dispoziție de către anchetatori, dosarul vizează fapte de natură economică, iar instituțiile abilitate sunt singurele în măsură să clarifice situația:

„Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumpţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, potrivit Observator.

Întrebat direct dacă îl consideră pe Călin Georgescu o victimă, Nicușor Dan a reamintit că dosarul se află într-o etapă preliminară a procedurilor judiciare:

În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumpţia de nevinovăţie”.

Mesaj pentru susținătorii lui Georgescu: neîncrederea în justiție alimentează suspiciunile

Referitor la persoanele care iau apărarea fostului candidat și îl prezintă drept o victimă a unor manevre de culise, președintele a transmis că le înțelege reacția prin prisma gradului scăzut de încredere pe care cetățenii îl au în instanțe:

„În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine ştie ce loc”.

În încheiere, președintele a ținut să ofere asigurări că va menține o conduită echilibrată și neutră față de activitatea magistraților, arătând că „este o separaţie a puterilor şi în mandatul ăsta acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”.

Călin Georgescu, reținut de DIICOT pentru 24 de ore

Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, după aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar privind înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, în timp ce ancheta îl vizează și pe cetățeanul italian Massimiliano Arena. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, prejudiciul investigat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În urma celor cinci percheziții desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, anchetatorii au ridicat, printre altele, sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare și acte de identitate care urmează să fie expertizate.

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