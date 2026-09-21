 Schimbare importantă pentru Voluntari. Senatul a aprobat trecerea orașului la rang de municipiu
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Schimbare importantă pentru Voluntari. Senatul a aprobat trecerea orașului la rang de municipiu

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Voluntari a fost declarat municipiu după ce Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede schimbarea rangului administrativ al orașului din județul Ilfov. Senatul a avut rol de for decizional în cazul acestei propuneri legislative, iar proiectul a primit 91 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și trei abțineri.

Parlament
Parlament Foto: INQUAM Photos / George Călin

Proiectul privind Voluntari a trecut de Senat

Textul adoptat prevede că „orașul Voluntari, județul Ilfov, se declară municipiu”. Propunerea legislativă a fost adoptată anterior tacit de Camera Deputaților, iar Senatul a fost forul care a luat decizia finală în Parlament.

În timpul dezbaterilor au existat însă opinii diferite în privința schimbării statutului orașului.

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a susținut că trecerea la rangul de municipiu nu rezolvă problemele pe care le au locuitorii din Voluntari. Ea a invocat lipsa unui spital public și a afirmat că noul statut ar putea avea efecte asupra nivelului impozitelor și asupra salariilor angajaților administrației locale.

„Oraşul Voluntari nu are niciun spital public, dar vrea să devină municipiu pe baza unui referendum realizat în 2004, iar Senatul este pe cale să-i facă un cadou primarului Pandele. Titlul de municipiu nu le aduce oamenilor de acolo nimic din ceea ce le lipseşte, dar le aduce impozite mai mari, iar funcţionarilor din Primărie le aduce salarii mai mari", a spus ea.

Politicienii au avut poziții diferite

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul și a invocat referendumul local din 2004. Senatorul a declarat că locuitorii orașului au decis atunci ca Voluntari să devină municipiu și a apărat dreptul acestora de a-și exprima opțiunea prin referendum.

„Sunt locuitorul acestui oraş şi sunt foarte mândru că sunt locuitor al acestui oraş, care a devenit municipiu prin voinţa oamenilor. Oamenii au votat că Voluntari devine municipiu. Iarăşi intervin curentele neomaxiste să ne spună că nu e bine ce vor oamenii. (...) Este, pur şi simplu, o nouă ingerinţă pe care curentul neomarxist vrea să o inducă oamenilor.

La rândul său, senatorul PSD Ionel Floroiu a afirmat că Voluntari este unul dintre cele mai dezvoltate orașe din România din punct de vedere economic, social, industrial și al infrastructurii școlare. El a precizat însă că există un minus în ceea ce privește spitalele.

Și senatorul Ninel Peia, de la PACE Întâi România, a susținut că Voluntari îndeplinește elementele necesare pentru a deveni municipiu.

Din partea PNL, liderul senatorilor, Daniel Fenechiu, a declarat că partidul susține libertatea locuitorilor de a decide unde și cum vor să trăiască. El a transmis că formațiunea a susținut inițiativa locuitorilor din Voluntari.

„Partidul Naţional Liberal susţine libertatea locuitorilor de a stabili unde şi cum vor să trăiască. Este şi motivul pentru care (...) am susţinut iniţiativa locuitorilor din Voluntari şi urăm municipiului Voluntari viaţă lungă şi prosperitate."

În urma votului de luni, proiectul privind declararea orașului Voluntari drept municipiu a fost adoptat de Senat. Propunerea legislativă figurează în evidențele Senatului ca L381/2026 și are caracter de lege organică.

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