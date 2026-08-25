 Moment neașteptat în Senat: Vasile Blaga a apărut dezbrăcat la ședința online. „Cine e în pielea goală acolo?”
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VideoMoment neașteptat în Senat: Vasile Blaga a apărut dezbrăcat la ședința online. „Cine e în pielea goală acolo?”

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Vasile Blaga, senator PNL, a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul unei ședințe online. La discuții participau membrii comisiilor de Administrație și Ape din Senat, moment în care liberalul a pornit din greșeală camera. Incidentul a stârnit râsete în rândul aleșilor.

Vasile Blaga, senator PNL.
Vasile Blaga, senator PNL. Foto: Arhivă

În timpul unei discuții aprinse, senatorul PNL Vasile Blaga a pornit camera din greșeală și a apărut la bustul gol. Din videoclipul ce s-a viralizat pe rețelele sociale pare că acesta se afla la plajă, purtând un șort de baie albastru.

Senator PNL, dezbrăcat în timpul unei ședințe online

Incident neașteptat în timpul unei ședințe comune a comisiilor de Administrație și Ape din Senat. Senatorul PNL Vasile Blaga a intervenit în discuție, însă a pornit camera din greșeală și a apărut dezbrăcat.

În acest timp izbucnise o dispută între senatoarea Nadia Cerva și președintele de ședință, senatorul AUR Vasilică Potecă, pe tema cererii de reexaminare trimise de președintele Nicușor Dan privind cotele de împușcare a urșilor.

„Luați oamenii peste picior, nu-i lăsați să argumenteze”, i-a spus Cerva lui Potecă. Acela a fost momentul în care a intervenit online și Vasile Blaga. Acesta pornise camera din greșeală, iar ceilalți participanți la discuție au observat că era la bustul gol.

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile”, a spus senatorul PNL, fără să realizeze că poate fi văzut.

Senatorii s-au amuzat pe seama lui

Nadia Cerva a fost prima care a atras atenția asupra faptului că Vasile Blaga și-a pornit camera. Aceasta a reacționat imediat.

„Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?”, a spus ea, după care și-a făcut semnul crucii.

În sală s-au auzit râsete, iar colegii i-au cerut liberalului să închisă camera. „Domnule Blaga, închideți camera!”, au strigat senatorii.

De asemenea, un parlamentar a venit și el cu un comentariu pe seama senatorului PNL. „E la Techirghiol”.

Nu e prima oară când Vasile Blaga iese în evidență

Vasile Blaga a mai fost în vizorul presei, după ce, în 2016, a dat o petrecere de 11.000 de euro. Acesta și-a aniversat ziua de naștere la malul mării, alături de prieteni, familie și de alte nume cunoscute atunci de pe scena politicii românești. 

La împlinirea vârstei de 60 de ani, politicianul a dat o mare petrecere, în urma căreia nota de plată a fost de 11.000 de euro, adică salariul său de pe un an, de la acea vreme. Invitații au avut în față platouri cu fructe de mare, brânzeturi italienești, fel de fel de pești, vită și salate, arăta cancan.ro.

Nici la capitolul băuturi nu s-a lăsat mai prejos. Vasile Blaga le-a oferit petrecăreților şampanie Dom Perignon Blanc, Moet&Chandon Brut Imperial și varianta rose, dar și Prosecco de Valdobbiadene. De asemenea, în atenția presei a intrat și în urma aparițiilor sale de la mare.

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