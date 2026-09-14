O bunică și-a lăsat averea de 800.000 de euro unui singur nepot. Ce au făcut celelalte rude

O femeie din Italia i-a lăsat 800.000 de euro unui singur nepot, stârnind furia rudelor care au contestat testamentul pe motiv că bătrâna avea probleme grave de vedere. Instanța a respins însă cererea de anulare, după ce expertiza grafologică a confirmat autenticitatea documentului.

O pensionară a lăsat 800 000 de euro unui nepot Foto: Pexels

O dispută aprinsă pe o moștenire impresionantă s-a tranșat definitiv în sălile de judecată din Italia. O pensionară în vârstă de 80 de ani din Modena, fără soț și fără copii, a ales să îi lase întreaga avere estimată la 800.000 de euro unui singur nepot. Decizia a stârnit revolta celorlalți membri ai familiei, care au deschis un proces costisitor în încercarea de a anula documentul olograf.

De la ce a pornit războiul pe moștenire

După decesul femeii survenit în anul 2018, rudele excluse din testament au contestat actul redactat în mai 2012.

Una dintre nepoate a susținut în fața judecătorilor că bătrâna suferea de degenerescență maculară exudativă severă, afecțiune a ochilor care, în opinia contestatarilor, ar fi făcut imposibilă scrierea fără ajutor extern.

Familia a susținut inițial că textul ar fi fost dictat și redactat cu asistență, acuzând ulterior că mâna pensionarei ar fi fost efectiv ghidată pe hârtie de către o altă persoană interesată de banii din conturi și de proprietăți, potrivit presei italiene.

Expertiza grafologică a fost decisivă

Pentru a clarifica suspiciunile, Tribunalul din Modena a dispus efectuarea unei expertize grafologice amănunțite. Specialistul desemnat a comparat scrisul de pe testament cu mostre din documente semnate anterior de către defunctă.

Raportul tehnic nu a identificat tremurături suspecte, pauze neobișnuite sau linii corectate care să trădeze intervenția unei mâini străine. Concluzia a arătat fără dubiu că întregul conținut, data și semnătura au fost trasate independent de către bătrână.

Tribunalul a respins acțiunea rudelor și a obligat-o pe reclamantă la plata unor cheltuieli de judecată de 4.000 de euro, plus taxele de procedură și expertiză.

Decizia a fost menținută integral și de Curtea de Apel din Bologna, care a stabilit că pensionara nu avea deficiențe cognitive sau motorii, iar averea de 800.000 de euro i-a rămas definitiv nepotului ales.